FIFA'dan Dünya Kupası öncesi flaş karar!
FIFA, Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası öncesi flaş bir karar aldı. FIFA Başkanı Gianni İnfantino'nun 48 ülkenin katılımıyla düzenlemeyi planladıklarını ifade ettiği turnuva öncesi beklenen gerçekleşmedi.
FIFA, Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası öncesi flaş bir karar aldı. FIFA Başkanı Gianni İnfantino'nun 48 ülkenin katılımıyla düzenlemeyi planladıklarını ifade ettiği turnuva öncesi beklenen gerçekleşmedi.
FIFA'dan yapılan açıklamada, gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda turnuvanın 48 takımla oynanmamasına karar verildiği belirtildi. Alınan kararda politik ve lojistik problemlerin önemli rol oynadığı da ifade edildi.
Böylece FIFA, daha önce planlandığı üzere 48 takımlı Dünya Kupası çalışmalarını 2026'da Amerika Birleşik Devletler, Meksika ve Kanada ortaklığında düzenlenecek turnuvada gerçeğe dönüştürecek.
Futbol tarihinde bir ilke sahne olacak 2022 Dünya Kupası, Katar'daki iklim koşulları sebebi ile 21 Kasım'da başlayacak. 28 gün sürecek turnuva, 18 Aralık'ta sona erecek.
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