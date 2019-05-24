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Güreş Grand Prix'inde Türkiye şampiyon

Güreş Grand Prix'inde Türkiye şampiyon
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Giriş Tarihi: 24.05.2019

İtalya'nın Sassari kentinde düzenlenen Matteo Pellicone Memorial Güreş Turnuvası'nda grekoromen stilde 3 altın, 4 gümüş,3 bronz olmak üzere toplam 10 madalya ile takım halinde şampiyon oldu.

Milli güreşçilerin dereceleri şöyle;

55 kiloda 1.Hakan Murat Çankaya 2. İtalyan Freni 3. oldu.
60 kiloda , Koreli Seunghak Kim'e (5-0) yenilerek gümüş madalya kazandı
63 kiloda Mehmet Çekele, Macar Erik Torba'yo (5-4) yenerek altın madalya kazandı
67 kiloda Hacı Karakuş, Rus Azamat Akhmedov'a (7-1) yenilerek gümüş madalya kazandı
82 kilodaBurhan Akbulak, Hintli Gurpreet Sıngh'e (9-4) yenilerek gümüş madalyada kaldı.
87 kiloda - Avrupa şampiyonu Macar Victor Lorincz'e (5-1) yenilerek gümüş madalyanın sahibi oldu.
130 kiloda - Macar Avrupa 2.si Balint Lamı (3-0) yenerek altın madalya kazandı
Bronz madalya müsabakaları:
63 kiloda Kadir Kamal, Koreli Kyunghoon Kim'e 2-0, 72 kg Selçuk Can, 'ı (3-1) yenerek bronz madalya kazandı. Doğuş Ayazcı'da Nordic sisteminde üçüncü olarak bronz madalya kazanan diğer güreşçimiz oldu.
Böylece grekoromen milli takımımız turnuvada 3 altın, 4 gümüş, 3 bronz olmak üzere toplam 10 madalya ile takım halinde şampiyon oldu.




Kaynak: DHA
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