Bakan Kasapoğlu milli tekvandocuları kabul etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Büyükler Dünya Tekvando Şampiyonası'nda madalya kazanan İrem Yaman ve Rukiye Yıldırım'ı makamında kabul etti.

Bakan Kasapoğlu, "Bu hafta sonu şampiyonadaki hem mücadeleniz hem başarılarınız bizi çok mutlu etti. Ben bunun arkasının geleceğine de inanıyorum. Gerek Servet'in, İrem'in, Rukiye'nin, diğer arkadaşlarımızın hepsinin değeri ve potansiyeli apayrı, anlamlı bizim için. İnşallah hem şampiyonalarda hem olimpiyatta güzel bir gelecek bekliyor. Tekvando bizim yıldızlarımızdan biri olacak. Ben ona inanıyorum" diye konuştu.



BAKAN KASAPOĞLU: BİRÇOK BRANŞTA ÇOK PARLAK BİR OLİMPİYAT BİZİ BEKLİYOR



Bundan sonraki süreçte kamp ziyaretleri ile çok daha sıkı diyalogda olacaklarını belirten Bakan Kasapoğlu, "Sizlerin ihtiyaçları, talepleri bizler için gündem maddesi olacak. Ben Tokyo'dan çok ümitliyim. Çalışmaları gayet sistemli disiplin içerisinde kamplar. Sıkıntılar elbet olacak ama onları çözeceğiz. Nasıl çözeceğimizin biçimi usulü hepsi önemli. Yeter ki biz inanalım. O inanca o hedefe kilitlenelim. Sizde de bu var. Sizler sadece bu dönem için değil sizden sonra gelecek. Sporcularımız için diğer branşlardaki arkadaşlarımız için çok ayrı bir önemdesiniz. Onlar için bir modelsiniz. Bu yolu açacaksınız, bu yoldan yeni başarılar gelecek. Tarih de bunları yazacak. Biz her hareketimizle, eylemimizle, sözümüzle tarihe geçiyoruz aynı zamanda. Sporcu olmanın böyle önemli bir sorumluluğu da var. Yarınlar çok daha güzel olacak bir buna da inanıyoruz. Hem tekvando da hem diğer branşlarda 2020 için bazı analiz çalışmaları yaptık. Birçok branşta çok parlak bir olimpiyat bizi bekliyor" şeklinde konuştu.



TEKVANDO FEDERASYONU BAŞKANI ŞAHİN: "KOTAYA GİREN SPORCULARIMIZ MADALYA ALDI"



Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, "18-20 yaş aralığında takımımız. 3 sporcumuz madalya maçına girdi. Daha önceki şampiyonalar, Grand Prix'lerde birincilikleri var. İnşallah gelecek hafta sizinle buluşturmak istiyoruz. Servet de onun başında çok güzel bir atılım yaptık. Ali hoca bayan takımımızla beraber, olimpiyatlara adım adım yaklaşıyoruz. Şu anda burada kotaya giren sporcularımız madalya aldı. Yani olimpiyata gidecek ilk 5'te olan sporcular bunlar, bizi en büyük sevindiren bu" ifadelerini kullandı.



MİLLİ TEKVANDOCULARIN HEDEFİ 2020 TOKYO'DA MADALYA ALMAK



Milli tekvandocu Rukiye Yıldırım 3'üncü olduğu için üzüldüğünü belirterek, " Maçta kaybettiğimiz kız 1'inci oldu. Şu an o bizim sıkletin en iyisi. İnşallah onu da yenip olimpiyatlarda altın alacağım" diye konuştu.



Dünya Şampiyonu milli tekvandocu İrem Yaman, Bakan Kasapoğlu'nun çok heyecanlıydın sözlerine şöyle yanıt verdi; "İkinci kez dünya şampiyonu olmak çok heyecanlıydı. Sizin de dediğiniz gibi tarihe geçiyorsunuz. Bu çok heyecan verici, çok büyük bir mutluluk. Zaten bunun hep hayalini kuruyorsunuz, antrenman yaparken Ali hocanın hep söylediği, hadi ikinci kez olabilir sözlerini sürekli düşünüyorsunuz. İlk önce benim elim havaya kalktığında yere oturdum her şey bitti, bu kadar uzun süre çalışıyorsunuz tüm yıl boyunca. 2018 yılı da benim için çok güzel geçmişti. Ali hocam yılın teknik direktörü ben yılın sporcusu seçildim. Şimdi dünya şampiyonu olduk, bu çok iyi bir motive, mutluluk. 2020 Olimpiyatları için çalışmaya başlıyoruz."



Kabulde, Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, Tekvando Milli Takımlar Teknik Direktörü Ali Şahin ve Erkek Milli Takımı Teknik Direktörü Servet Tazegül de yer aldı.



Milli tekvandocular, Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu'na tekvando kıyafeti hediye etti. Kıyafeti giyen Kasapoğlu, tekvandocularla hatıra fotoğrafı çektirdi.