Son dakika spor haberleri: Denizlispor'da büyük belirsizlik
Son dakika spor haberleri: Geride bıraktığımız sezon Süper Lig'de mücadele eden ve ligi son sırada tamamlayarak TFF 1. Lig'e düşen Denizlispor'da endişeli bekleyiş sürüyor. 16 Haziran'da gerçekleştirilen olağan genel kurulda başkan adayı bulamayan Denizlispor yeni sezon için hazırlıklara başlayamadı.
Süper Lig'de küme düşen ve Gelecek sezon TFF 1'inci Lig'de mücadele edecek yeşil-siyahlılarda sportif, idari ve maddi belirsizlikler camiayı kaosa sürüklerken, taraftarın endişesi iyice arttı. Birçok takım yeni sezon öncesi kongrelerini yapıp, transfere başlayıp, antrenmanların startını vermesine rağmen, Süper Lig'den düşen Ege ekibi bir türlü belirsizliklerden kurtulamadı.
Yeni bir teknik direktörle sözleşme imzalayamayan, kadrosunda sadece 7 futbolcu kalan yeşil-siyahlı ekip, bu sıkıntılar nedeniyle hazırlıklarına başlayamadı. Kulübün transfer yasağını açıp dağılan kadrosunu takviye etmek için 7 milyon 950 bin TL kesinleşmiş borç ödemesi gerekiyor. Kentin ileri gelenlerinin harekete geçmesi için sesini duyurmak isteyen taraftarlar, sosyal medyadan çağrıda bulunup oturma eylemi yapmaya karar verdi. Kaos ortamının sona ermesini ve takımın başa gelen yeni bir yönetimle sezona hazırlanmasını bekleyen taraftarlar daha sonra kulübe zarar vermemek amacıyla oturma eylemi yapmaktan vazgeçti.
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