11 Haziran 2021, Cuma

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Son dakika spor haberi: Süper Lig'e veda eden Denizlispor'un tesislerindeki doğal gaz kesildi!

Süper Lig'e veda etmişlerdi! Borç nedeniyle doğalgazları bile kesildi
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Güncelleme Tarihi: 11.06.2021 Giriş Tarihi: 11.06.2021

Spor Toto 'de sezonu son sırada tamamlayarak 1. Lig'in yolunu tutan 'da, oldukça sıkıntılı bir dönem yaşanıyor. Kulübün borçları nedeniyle mali kriz etkisini iyice göstermeye başladı. Son olarak ekibinin doğal gazı, faturaların ödenmemesi sebebiyle kesildi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

'den düşüp kadrosundaki 17 futbolcusu takımdan ayrılan 'da yaşanan mali kriz etkisini iyice göstermeye başladı. 16 Haziran'da seçime gidecek olan yeşil-siyahlı kulübün tesislerindeki doğal gaz, faturalar ödenmeyince kesildi.

Mali krizin derinleşmeye başladığı borç batağındaki ekibinde henüz başkan adayı bulunamazken, profesyonel takım ve U19 akademi takımının çalışmalarını yaptığı 'nde ödemelerin yapılmaması nedeniyle doğal gaz kesildi. Bu nedenle ligleri devam eden oyuncularına bir haftadır yemek verilemediği öğrenildi. Futbolcuların tesiste sıcak su olmadığı için antrenman sonraları duş alamadıkları ifade edildi.

Diğer taraftan, kulüp personelinin de 3 aydır maaşlarını alamadığı ortaya çıktı. Süper Lig'den düştükten sonra karanlık bir tabloyla karşı karşıya kalan Denizlispor'da alacakları ödenmediği için tek taraflı fesihle ayrılan kadronun önemli isimlerinden sonra takımda yalnız 6 as futbolcu kalmıştı. Geçmişe dönük futbolcu alacakları nedeniyle transfer yasağı da gelen Denizlispor'da ilk etapta acil ödenmesi gereken tutarın 17.5 milyon TL olduğu belirtildi.

ÜSTEK VE ATİLLA İSİMLERİ GEÇİYOR

Kongreye günler kala aday bulamayan, adaylıklarını açıklayan isimlerin de kötü mali tablo nedeniyle birer birer çekildiği Denizlispor'da eski başkanlardan ve eski yöneticilerden 'nın isimleri adaylık için geçiyor. Denizlispor'un 1'inci Lig'de şampiyon olduğu 2018-2019 sezonunun ilk yarısında başkanlık yapan Mustafa Üstek'in kendisine gelen adaylık baskılarına sağlık sorunlarını gerekçe göstererek olumsuz yanıt verdiği, başkanlık için eski yönetiminden Taner Atilla'yı önerdiği belirtildi. Atillla'nın ise başkanlığın Üstek'e yakışacağını bildirdiği öğrenildi.

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