27 Haziran 2021, Pazar
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Son dakika spor haberleri: Denizlispor'da başkanlık krizi!
Son dakika spor haberleri: Süper Lig'den, TFF 1. Lig'e düşen Denizlspor'da kriz devam ediyor. Yeşil-siyahlılarda başkan adayı çıkmazsa Ege ekibi kayyuma atanacak.
Geçen 16 Haziran'da yapılan seçimde transfer yasağı ve borç yükünün fazla olması nedeniyle başkanlık için aday çıkmayan Denizlispor'da mevcut yönetime verilen 2 haftalık süre bu hafta içi sona erecek.
Yönetim belirsizliğine sürüklenen Ege ekibinde görevi bıraktıklarını açıklayan mevcut yönetim geçen süre zarfında yeni bir kongre kararı da almadı.
Kalan 3 günlük süre içerisinde yönetime aday çıkmadığı takdirde Denizlispor kayyuma devredilecek.
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