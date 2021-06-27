Son dakika spor haberleri: Denizlispor'da başkanlık krizi!

Son dakika spor haberleri: Süper Lig'den, TFF 1. Lig'e düşen Denizlspor'da kriz devam ediyor. Yeşil-siyahlılarda başkan adayı çıkmazsa Ege ekibi kayyuma atanacak.

Geçen 16 Haziran'da yapılan seçimde transfer yasağı ve borç yükünün fazla olması nedeniyle başkanlık için aday çıkmayan Denizlispor'da mevcut yönetime verilen 2 haftalık süre bu hafta içi sona erecek.

Yönetim belirsizliğine sürüklenen Ege ekibinde görevi bıraktıklarını açıklayan mevcut yönetim geçen süre zarfında yeni bir kongre kararı da almadı.

Kalan 3 günlük süre içerisinde yönetime aday çıkmadığı takdirde Denizlispor kayyuma devredilecek.

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