Denizlispor'da Fabiano Leismann sözleşmesini feshetti
Spor Toto Süper Lig'den düşen ve gelecek sezon 1. Lig'de yer alacak Denizlispor'da Brezilyalı defans oyuncusu Fabiano Leismann, alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle kulüple olan sözleşmesini feshetti.
Yeni sezonda TFF 1'inci Lig'de mücadele edecek Denizlispor'da genel kurul 16 Haziran'a ertelenirken, takımda 17'nci ayrılık da yaşandı. Yeşil-siyahlıların Brezilyalı savunmacısı Fabiano Leismann, alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle sözleşmesini feshedip takımdan ayrıldı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) kanalıyla kulübe ihtar çeken Brezilyalı stoper, alacaklarının belirlenen sürede ödenmemesi nedeniyle serbest kalma hakkı kazanıp sözleşmesini tek taraflı feshederek takımdan ayrıldı. Denizlispor ile geçen sezon 33 maça çıkan 29 yaşındaki Leismann, gol ya da asist üretemedi. Denizlispor'da daha önce Ayman Ben Mohamed, Sakıb Aytaç, Kubilay Aktaş, Mix Diskerud, Hasan Ayaroğlu, Hadi Sacko, Ahmed Yasin, Mathieu Dossevi, Ali Yavuz Kol, Hugo Rodallega, Mustafa Yumlu, Angelo Sagal, Recep Niyaz, Muris Mesanovic, Marvin Bakalorz ve Cenk Gönen kulüple yollarını ayırmıştı.
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