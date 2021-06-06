07 Haziran 2021, Pazartesi

DENİZLİSPOR

Denizlispor'da Fabiano Leismann sözleşmesini feshetti

Denizlispor'da flaş ayrılık! Sözleşmesini feshetti
DENİZLİSPOR
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Giriş Tarihi: 06.06.2021

'den düşen ve gelecek sezon 1. Lig'de yer alacak Denizlispor'da Brezilyalı defans oyuncusu Fabiano Leismann, alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle kulüple olan sözleşmesini feshetti.

Yeni sezonda TFF 1'inci Lig'de mücadele edecek Denizlispor'da genel kurul 16 Haziran'a ertelenirken, takımda 17'nci ayrılık da yaşandı. Yeşil-siyahlıların Brezilyalı savunmacısı Fabiano Leismann, alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle sözleşmesini feshedip takımdan ayrıldı.

(TFF) kanalıyla kulübe ihtar çeken Brezilyalı stoper, alacaklarının belirlenen sürede ödenmemesi nedeniyle serbest kalma hakkı kazanıp sözleşmesini tek taraflı feshederek takımdan ayrıldı. Denizlispor ile geçen sezon 33 maça çıkan 29 yaşındaki Leismann, gol ya da asist üretemedi. Denizlispor'da daha önce , , , , , , , , , , , , , Muris Mesanovic, Marvin Bakalorz ve Cenk Gönen kulüple yollarını ayırmıştı.

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