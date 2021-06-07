07 Haziran 2021, Pazartesi

DENİZLİSPOR

Son dakika spor haberi: Süper Lig'den TFF 1. Lige düşen Denizlispor'da 17 oyuncu ayrıldı 6 futbolcu kaldı

Takımda 6 futbolcu kaldı! 17 oyuncu ayrıldı
DENİZLİSPOR
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Giriş Tarihi: 07.06.2021

Spor Toto 'de sezonu sonuncu sırada tamamlayarak . Lig'in yolunu tutan 'da, 17 futbolcu takımdan ayrıldı. Yeşil-siyahlılarda as kadroda sadece 6 futbolcu kaldı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

'den düşüp yeni sezonda 1'inci Lig'de yer alacak 'da kadroda 6 futbolcu kaldı. Sezonun sona ermesinin ardından 17 oyuncu kulüpten ayrıldı. Yeşil-siyahlılarda as kadrodan kadroda yalnız stoperler , , sol bek , genç forvet kaleciler ile Abdülkadir Sünger kaldı. 4 Haziran'da olağan genel kurul yapmayı planlayan ancak çoğunluk sağlanamadığı için seçimin 16 Haziran'a ertelendiği ekibinde, yönetim belirsizliği de taraftarda endişe yarattı.

BORÇ YÜZÜNDEN YÖNETİME ADAY BULUNAMIYOR

Yeşil-siyahlılarda olumsuz mali tablo nedeniyle başkan adaylarının karamsar kaldığı, göreve gelen yönetimin transfer yasağını kaldırmak için en az 10 milyon TL ödeme yapması gerektiği vurgulandı. Denizlispor'da başkanlık için adaylığını açıklayan ve daha sonra adaylıktan çekilen eski futbolcu , kulübün mali anlamda kötü durumda olduğunu belirtti. , öngörülemeyen ve yaklaşık 150 milyon TL'ye dayanan borç nedeniyle adaylıktan vazgeçtiğini belirtti.

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