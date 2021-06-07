Son dakika spor haberi: Süper Lig'den TFF 1. Lige düşen Denizlispor'da 17 oyuncu ayrıldı 6 futbolcu kaldı
Spor Toto Süper Lig'de sezonu sonuncu sırada tamamlayarak TFF 1. Lig'in yolunu tutan Denizlispor'da, 17 futbolcu takımdan ayrıldı. Yeşil-siyahlılarda as kadroda sadece 6 futbolcu kaldı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
Süper Lig'den düşüp yeni sezonda 1'inci Lig'de yer alacak Denizlispor'da kadroda 6 futbolcu kaldı. Sezonun sona ermesinin ardından 17 oyuncu kulüpten ayrıldı. Yeşil-siyahlılarda as kadrodan kadroda yalnız stoperler Oğuz Yılmaz, Muhammet Özkal, sol bek Özgür Çek, genç forvet Veton Tusha kaleciler Hüseyin Altıntaş ile Abdülkadir Sünger kaldı. 4 Haziran'da olağan genel kurul yapmayı planlayan ancak çoğunluk sağlanamadığı için seçimin 16 Haziran'a ertelendiği Ege ekibinde, yönetim belirsizliği de taraftarda endişe yarattı.
BORÇ YÜZÜNDEN YÖNETİME ADAY BULUNAMIYOR
Yeşil-siyahlılarda olumsuz mali tablo nedeniyle başkan adaylarının karamsar kaldığı, göreve gelen yönetimin transfer yasağını kaldırmak için en az 10 milyon TL ödeme yapması gerektiği vurgulandı. Denizlispor'da başkanlık için adaylığını açıklayan ve daha sonra adaylıktan çekilen eski futbolcu Bahtiyar Yorulmaz, kulübün mali anlamda kötü durumda olduğunu belirtti. Yorulmaz, öngörülemeyen ve yaklaşık 150 milyon TL'ye dayanan borç nedeniyle adaylıktan vazgeçtiğini belirtti.
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