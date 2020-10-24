Subotic: Büyükleri severim
Denizli'nin dünyaca ünlü Sırp yıldızı Subotic, Beşiktaş'a gözdağı verdi. “Özellikle büyük maçları çok severim. Çünkü bizim gibi takımların kalitesini ortaya koyma şansı daha yüksek oluyor. Bizim için de ayrı bir test olacak."
Süper Lig'de ilk galibiyetini geçen hafta Gençlerbirliği deplasmanında alan Denizlispor, pazartesi günü konuk edeceği Beşiktaş'ı da gözüne kestirdi. Horozlar'ın yıldız transferi olan dünyaca ünlü Sırp stoperi, B.Dortmund efsanesi Neven Subotic, Be şiktaş karşısında takımın kendisini gösterebileceğini, bu tip büyük karşılaşmaların test niteliğinde olduğunu vurguladı. Subotic, ligdeki ilk golünü G.Birliği maçında attığını ve bu gol sonrası kazandıkları motivasyonla güzel bir sonuca ulaştıklarının da altını çizdi.
KARTAL'IN FORMSUZLUĞU AVANTAJ
Rakipleri Beşiktaş'ın şu anda formsuz bir döneminde olduğuna dikkat çeken 31 yaşındaki tecrübeli savunmacı, "Özellikle büyük maçlarda oynamayı çok severim. Çünkü bizim gibi takımların büyük maçlarda kendi kalitesini ortaya koyma şansı daha yüksek oluyor. Daha çok kendini gösterebiliyorsun. Bizim için de ayrı bir test olacak. Kendi seviyemizi ölçebileceğimiz bir maç. Rakibimiz büyük takım olmasına rağmen lige iyi bir başlangıç yapamadı. Biz bunu değerlendirip üstüne gidebiliriz" değerlendirmesinde bulundu.
"EN KÖTÜ 1 PUAN ALMALIYIZ"
Denizlispor'un 25 yaşındaki maestrosu Recep Niyaz, G.Birliği galibiyetiyle Beşiktaş maçı öncesi takımın rahatladığını belirtti. Güçlü rakiplerinden en kötü 1 puan almak istediklerini söyleyen genç 10 numara, "Kaliteli oyunculara sahibiz. Takım olarak hareket etmeye devam ettiğimiz sürece puan veya puanlar alacağımıza inanıyorum" dedi.
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