Denizlispor'a transfer yasağı geldi! 10 milyon TL'ye ihtiyacı var
Spor Toto Süper Lig'den 1. Lig'e düşen Yukatel Denizlispor'a, geçmişe dönük borçları nedeniyle transfer yasağı geldi. Yasağın kalkması için kulübün 10 milyon TL'ye ihtiyacı olduğu kaydedildi.
Süper Lig'de küme düşme acısı yaşayan Yukatel Denizlispor'a geçmişe dönük futbolcu borçları nedeniyle transfer yasağı geldi. Yaşadığı maddi sıkıntılar nedeniyle kadrosundan birçok futbolcuyu kaybedip elinde sadece 8 oyuncu kalan yeşil-siyahlıların yasağı kaldırabilmek için yaklaşık 10 milyon TL'ye ihtiyaç duyduğu ifade edildi. Denizlispor'da yarın saat 17.00'de Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde çoğunluğun sağlanması halinde kongre gerçekleştirilecek. Ege ekibinde, başkanlık seçimi için eski futbolcu Bahtiyar Yorulmaz adaylığını açıklarken, eski başkanlardan Mustafa Üstek ve Süleyman Urkay'ın da seçimde aday olabileceği belirtildi. Aday olmayacağını açıklayan mevcut başkan Ali Çetin'in yönetiminde başkan yardımcılığı görevini üstlenen ve daha sonra istifa eden Yavuz Cinkaya'nın da başkanlık için adının geçtiği kaydedildi. Kongrede yasal çoğunluk sağlanamazsa ise seçim haftaya çoğunluk şartı aranmadan yapılacak.
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