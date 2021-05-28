28 Mayıs 2021, Cuma

DENİZLİSPOR

Cenk Gönen alacaklarına karşılık Denizlispor ile sözleşmesini feshetti

Denizlispor'da yaprak dökümü! Cenk Gönen...
DENİZLİSPOR
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 28.05.2021 Giriş Tarihi: 28.05.2021

'e veda eden Denizlispor'da ayrılıklar devam ediyor. Ege ekibinde son olarak tecrübeli kaleci alacaklarına karşılık sözleşmesini feshetti.

'den düşen Denizlispor'da kaleci alacaklarını gerekçe göstererek sözleşmesini tek taraflı feshetti. Gelecek sezon TFF 1'inci Lig'de mücadele edecek Denizlispor'da 16'ncı ayrılık gerçekleşti. Kadrosu büyük ölçüde dağılan yeşil-siyahlılarda kanalıyla kulübe ihtar çeken kaleci Cenk, alacaklarının belirlenen sürede ödenmemesi nedeniyle serbest kalma hakkı kazanıp sözleşmesini tek taraflı feshederek takımdan ayrıldı.

Bu sezon Denizlispor ile 16 maça çıkan 33 yaşındaki file bekçisi, kalesinde 25 gol gördü.

Denizlispor'da daha önce , , , , , , , , , , , Sagal, Recep Niyaz, Muris Mesanovic ve Marvin Bakalorz kulüple yollarını ayırmıştı.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DENİZLİSPOR HABERLERİ
Denizlispor'dan düşme kaldırılsın talebi! Denizlispor'dan düşme kaldırılsın talebi!
Recep Niyaz'dan Denizlispor'a sitemli veda! Recep Niyaz'dan Denizlispor'a sitemli veda!
Shaktar'dan Gaziantep FK'ya! 5 yıllık sözleşme... Shaktar'dan Gaziantep FK'ya! 5 yıllık sözleşme...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör