Son dakika spor haberi: Denizlispor'dan düşme kaldırılsın talebi!

Bu sezon Spor Toto Süper Lig'de küme düşen Denizlispor, salgın sürecinin kulüplere verdiği olumsuz etki nedeniyle bu yıl da ligden düşmenin kaldırılması talebinde bulundu. Kulüpten yapılan açıklamada, yeşil-siyahlı takımın Süper Lig'de mücadele ettiği 2020-21 sezonunda salgının yanında kur dalgalanmaları ve yayın geliri düşüşünden olumsuz etkilendiği belirtildi. | Son dakika spor haberleri

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, yeşil-siyahlı takımın Süper Lig'de mücadele ettiği 2020-21 sezonunda salgının yanında kur dalgalanmaları ve yayın geliri düşüşünden olumsuz etkilendiği belirtildi.

TFF tarafından ödenen galibiyet primlerinin düşmesi ve yayıncı kuruluş ödemelerinde yaşanan aksaklıkların kulübü ciddi bir çıkmaza sürüklendiğinin savunulduğu açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Küme düşmenin kaldırıldığı 2019-20 sezonunun son 9 haftasını etkileyen salgın süreci, 2020-21 sezonunun tamamında devam etmiştir. Bu süreçte kulüplerimiz zor koşullar altında mücadele ederek varlıklarını sürdürmeye çalışmıştır. Söz konusu koşullar göz önünde bulundurularak bu sezon küme düşme kaldırılmalı, kulübümüz gelecek sezon hak ettiği yer olan Süper Lig'de yeniden yer almalıdır. Süper Lig'e veda etmek zorunda bırakılan 4 kulüp ve bu kulüplerin yaklaşık 10 milyon taraftarı Süper Lig heyecanını yaşamaya devam etmeli, ülke futbolu adına güzel bir karara imza atılmalıdır. Bu konuda gerekli tüm adımları atacağımızı tüm kamuoyuna bildirir, nihai kararın Türkiye Futbol Federasyonu tarafından adil bir şekilde verileceğine inandığımızı belirtiriz."

DİĞER

DENİZLİSPOR HABERLERİ