21 Mayıs 2021, Cuma

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Son dakika spor haberi: Recep Niyaz'dan Denizlispor'a sitemli veda!

Recep Niyaz'dan Denizlispor'a sitemli veda!
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Giriş Tarihi: 21.05.2021

'de küme düşen Yukatel 'un futbolcusu kulüpten ayrıldığını açıkladı. 25 yaşındaki oyuncu sosyal medya hesabından açıklama yaparak, "9 yaşında kapısından içeri girdiğim, hayallerinin kapısını araladığı Denizlispor'a malesef bugün itibariyle veda etmek zorunda bırakıldım" yorumunda bulundu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Yeşil-siyahlı takımın 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Niyaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "9 yaşında kapısından içeri girdiğim, hayallerinin kapısını araladığı 'a malesef bugün itibariyle veda etmek zorunda bırakıldım." ifadelerini kullandı.

Denizlispor forması altında geçmişte de çok zor dönemler yaşadıklarını kaydeden Niyaz, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu sıkıntıların hepsinden alnı ak bir şekilde çıktık. 2 yıl önce 'den teklifler almama rağmen içimde yarım kalan bir hikayeyi tamamlamak için doğduğum, büyüdüğüm ve yetiştiğim bu toprakların en önemlisi de kalbimin attığı şehrimin takımına transfer oldum. Büyük bir çaba neticesiyle birçok sıkıntılara rağmen takım arkadaşlarımla beraber büyük fedakarlıklar göstererek uzun yıllar sonra Denizlispor'u ait olduğu Süper Lig'e çıkarmayı başardık. İlk sezonumuz verimli geçmese de ligde kalmayı başardık. Ne yazık ki bir önceki sezondan ders alınması gereken hatalar tekrarlanınca kaçınılmaz gerçekleşti ve küme düştük. Bu sebeple en başta tüm halkından kendi adıma özür diliyorum."

Kulüp içinde yaşanan maddi ve özellikle manevi sorunların sahanın önüne geçtiğini ileri süren Niyaz, buna rağmen ellerinden geldiği kadar karakterli mücadele göstermeye çalıştıklarını vurguladı.

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