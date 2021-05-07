07 Mayıs 2021, Cuma

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Son dakika spor haberi: Denizlispor'da başkan Ali Çetin seçimde aday olmayacak!

Denizlispor'da başkan Ali Çetin seçimde aday olmayacak!
DENİZLİSPOR
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Giriş Tarihi: 07.05.2021

Spor Toto Süper Lig'de küme düşmesi kesinleşen Yukatel 'un kulüp başkanı , olağan genel seçimde aday olmayacağını açıkladı. İşte diğer detaylar... | Son dakika spor haberleri

Çetin, 'nde düzenlediği basın toplantısında kulüpte 3 yıldır görev yaptığını, verdiği mücadeleye rağmen takımın küme düşmesinin kendisini derinden üzdüğünü belirtti.

Yeni tip corona virüsü salgınından tüm takımların olduğu gibi Denizlispor'un da olumsuz etkilendiğini ifade eden Çetin, şunları kaydetti:

"Pandemiden önce kötü yerlerde değildi. Herkes gibi biz de bu salgından derinden etkilendik. Bazı kulüpleri, şehrin mücadelesiyle bunu başardılar, biz başaramadık. Çünkü bizim gücümüz bu kadardı. Tek başına sadece yönetim kurulunun mücadelesiyle de bu işin olamayacağını biliyorduk, bütün şehrin bilmesini diliyorduk. Yapamadık. Başkanı , sağ olsun bu süreçte elinden gelen desteği verdi. Onun haricinde destek de alamadık. Rakiplerimizin tamamı bu sezon en az 100 milyon lira destek aldı. Yine de bu bayrağı son ana kadar hakkıyla savunup taşıdığımızı düşünüyorum."

Kulübün 31 Mayıs'ta olağan kongre yapacağını, kendisinin aday olmadığını belirten Çetin, "Birileri isteyince değil biz isteyince gideriz. Şimdi istiyoruz. Son düdüğe kadar kulübümüzün bayrağını sallayacağız. Kongre gününde çiçeklerimizle yeni gelen yönetimi karşılarız. Elimizden gelen desteği de veririz. Biz bu kulübün bir neferi olarak her zaman hazırız." ifadelerini kullandı.

Çetin, 11 milyon euro borçla devraldıkları kulübü mayıs sonu itibarıyla 9 milyon euro borçla teslim edeceklerini, hesapların denetlenmesi konusunda tüm taraftar grubu ve mali müşavirlere çağrıda bulunduklarını bildirdi.

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