07 Mayıs 2021, Cuma

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Son dakika spor haberi: Denizlispor'da Angelo Sagal şoku!

Denizlispor'da Sagal şoku!
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Giriş Tarihi: 07.05.2021

Spor Toto 'de küme düşmesi kesinleşen 'a bir şok da futbolcusu Angelo 'dan geldi. Şilili oyuncu, sözleşmesini tek taraflı olarak feshetti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

takımlarından 'da flaş bir ayrılık yaşandı.

beIN Sports'un haberine göre takımın Şilili forvet oyuncusu Angelo , mukavelesini feshederek kulüpten ayrıldı.

Sezon başında ekibi 'dan bedelsiz olarak yeşil-siyahlı takıma gelen Sagal, çıktığı 36 karşılaşmada 1 gol atarken 6 da asist yapma başarısı gösterdi.

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