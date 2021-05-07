07 Mayıs 2021, Cuma
BİZE ULAŞIN
Son dakika spor haberi: Denizlispor'da Angelo Sagal şoku!
Spor Toto Süper Lig'de küme düşmesi kesinleşen Denizlispor'a bir şok da futbolcusu Angelo Sagal'dan geldi. Şilili oyuncu, sözleşmesini tek taraflı olarak feshetti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
Süper Lig takımlarından Yukatel Denizlispor'da flaş bir ayrılık yaşandı.
beIN Sports'un haberine göre takımın Şilili forvet oyuncusu Angelo Sagal, mukavelesini feshederek kulüpten ayrıldı.
Sezon başında Meksika Ligi ekibi Pachuca'dan bedelsiz olarak yeşil-siyahlı takıma gelen Sagal, çıktığı 36 karşılaşmada 1 gol atarken 6 da asist yapma başarısı gösterdi.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DENİZLİSPOR HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Kasımpaşa - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Gençlerbirliği - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Antalyaspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Konyaspor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Beşiktaş - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Alanyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (Fb maçı izle...)
- Ankaragücü - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Sivasspor - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Tam kapanmada bankalar açık mı? Bankaların çalışma saatleri ne? Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank...