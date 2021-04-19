Son dakika spor haberi: Denizlispor'un yeni teknik direktörü Ali Tandoğan oldu! İşte o açıklama...

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Denizlispor'un yeni teknik direktörü belli oldu. Yeşil siyahlılar Ali Tandoğan ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığını açıkladı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Denizlispor'da Süper Lig'de alınan üst üste başarısız sonuçların ardından teknik direktör Hakan Kutlu, görevinden istifa etti. Kutlu'nun ayrılığının ardından yeşil-siyahlılarda yeni hoca resmen açıklandı. Ligde kalmanın hesaplarını yapan Denizlispor'da teknik direktörlük görevine Ali Tandoğan getirildi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Ali Tandoğan ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlamıştır." ifadeleri kullanıldı.

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