19 Nisan 2021, Pazartesi

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Son dakika spor haberi: Denizlispor'un yeni teknik direktörü Ali Tandoğan oldu! İşte o açıklama...

Süper Lig ekibi yeni teknik direktörünü duyurdu!
DENİZLİSPOR
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Güncelleme Tarihi: 19.04.2021 Giriş Tarihi: 19.04.2021

ekiplerinden 'un yeni teknik direktörü belli oldu. Yeşil siyahlılar ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığını açıkladı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

'da 'de alınan üst üste başarısız sonuçların ardından teknik direktör , görevinden istifa etti. Kutlu'nun ayrılığının ardından yeşil-siyahlılarda yeni hoca resmen açıklandı. Ligde kalmanın hesaplarını yapan Denizlispor'da teknik direktörlük görevine getirildi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Ali Tandoğan ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlamıştır." ifadeleri kullanıldı.

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