19 Nisan 2021, Pazartesi

DENİZLİSPOR

Denizlispor'da teknik direktör Ali Tandoğan ilk antrenmanına çıktı

Denizlispor'da Ali Tandoğan siftah yaptı!
DENİZLİSPOR
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Giriş Tarihi: 19.04.2021

Spor Toto ekiplerinden 'da 'dan boşalan teknik direktörlük görevine getirilmişti. Genç çalıştırıcı takımı ile ilk antrenmanına çıktı.

ekiplerinden Yukatel 'da teknik direktörlük görevine getirilen , ilk antrenmanına çıktı.

Ligin 36. haftasında 21 Nisan Çarşamba günü 'ne konuk olacak Denizlispor, hazırlıklarını 'nde sürdürdü.

Yeşil-siyahlı futbolcular, teknik direktör 'nun istifasının ardından sezon sonuna kadar anlaşmaya varılan Ali Tandoğan yönetiminde ilk defa çalıştı.


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