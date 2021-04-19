19 Nisan 2021, Pazartesi
BİZE ULAŞIN
Denizlispor'da teknik direktör Ali Tandoğan ilk antrenmanına çıktı
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Denizlspor'da Hakan Kutlu'dan boşalan teknik direktörlük görevine Ali Tandoğan getirilmişti. Genç çalıştırıcı takımı ile ilk antrenmanına çıktı.
Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'da teknik direktörlük görevine getirilen Ali Tandoğan, ilk antrenmanına çıktı.
Ligin 36. haftasında 21 Nisan Çarşamba günü MKE Ankaragücü'ne konuk olacak Denizlispor, hazırlıklarını Haluk Ulusoy Tesisleri'nde sürdürdü.
Yeşil-siyahlı futbolcular, teknik direktör Hakan Kutlu'nun istifasının ardından sezon sonuna kadar anlaşmaya varılan Ali Tandoğan yönetiminde ilk defa çalıştı.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DENİZLİSPOR HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Esat Delihasan kimdir? Kaç yaşında neden öldü?
- Başakşehir - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Gaziantep FK - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Göztepe - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Yeni Malatyaspor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Denizlispor - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Konyaspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Gençlerbirliği - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- BİM kaçta açılıyor? BİM ve A101 çalışma saatleri değişti mi? Bakkal ve marketler kaçta açılıyor? | Hafta sonu sokağa çıkma yasağı...
- BB Erzurumspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig