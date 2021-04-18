18 Nisan 2021, Pazar
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Süper Lig'de son olarak evinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 3-2 mağlup olan Yukatel Denizlispor'da teknik direktör Hakan Kutlu istifa etti.
Son dakika spor haberi: Yukatel Denizlispor'da teknik direktör Hakan Kutlu görevinden ayrıldı!
Spor Toto Süper Lig'in son sırasında bulunan ve son olarak BB Erzurumspor'a mağlup olarak ligde kalma şansını zora sokan Denizlispor'da, teknik direktör Hakan Kutlu görevinden ayrıldı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
Süper Lig'de son olarak evinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 3-2 mağlup olan Yukatel Denizlispor'da teknik direktör Hakan Kutlu istifa etti.
Üst üste alınan başarısız sonuçların ardından yönetim kurulu ile toplantı yapan deneyimli teknik adam, yöneticilere istifasını sundu. Yönetimin ise Kutlu'nun istifasını kabul ettiği bildirildi.
Denizlispor'un bu sezon 3'üncü çalıştırıcısı olan Hakan Kutlu, yeşil-siyahlı ekiple 13 maça çıktı. Bu maçlarda 3 galibiyet ve 3 beraberlik alan Kutlu, 7 mağlubiyet yaşadı.
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