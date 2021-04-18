18 Nisan 2021, Pazar

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Son dakika spor haberi: Yukatel Denizlispor'da teknik direktör Hakan Kutlu görevinden ayrıldı!

Süper Lig ekibinde flaş ayrılık!
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Güncelleme Tarihi: 18.04.2021 Giriş Tarihi: 18.04.2021

'in son sırasında bulunan ve son olarak 'a mağlup olarak ligde kalma şansını zora sokan 'da, teknik direktör görevinden ayrıldı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

'de son olarak evinde 'a 3-2 mağlup olan Yukatel 'da teknik direktör istifa etti.

Üst üste alınan başarısız sonuçların ardından yönetim kurulu ile toplantı yapan deneyimli teknik adam, yöneticilere istifasını sundu. Yönetimin ise Kutlu'nun istifasını kabul ettiği bildirildi.

Denizlispor'un bu sezon 3'üncü çalıştırıcısı olan Hakan Kutlu, yeşil-siyahlı ekiple 13 maça çıktı. Bu maçlarda 3 galibiyet ve 3 beraberlik alan Kutlu, 7 mağlubiyet yaşadı.

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