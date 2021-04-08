08 Nisan 2021, Perşembe

DENİZLİSPOR

Denizlispor - Kasımpaşa maçı saat kaçta hangi kanalda?

Denizlispor-Kasımpaşa maçı saat kaçta hangi kanalda?
DENİZLİSPOR
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Giriş Tarihi: 08.04.2021

'in 33. haftasında Denizlispor sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Zorlu karşılaşmanın başlama saati ve kanalı merak konusu oldu. Peki maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte tüm detaylar...

'de 33. hafta heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Denizlispor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

DENİZLİSPOR - KASIMPAŞA MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Denizlispor - Kasımpaşa maçı 8 Nisan Perşembe günü saat 16:00'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

DENİZLİSPOR - KASIMPAŞA MUHTEMEL 11'LER:

Denizlispor: , Özer, , , , Murawski, , Bakalorz, , , Rodallega

Kasımpaşa: Ramazan, Hadergjonaj, Luckassen, , , , Bistrovic, , , Hajradinovic,

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