08 Nisan 2021, Perşembe

DENİZLİSPOR

Denizlispor 1-1 Kasımpaşa (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Denizli'de kazanan çıkmadı!
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Güncelleme Tarihi: 08.04.2021 Giriş Tarihi: 08.04.2021

Son dakika spor haberleri 'in 33. haftasında ile 1-1 berabere kaldı.

'in 33. haftasında ile 1-1 berabere kaldı.

Ev sahibi ekibin golünü 87. dakikada penaltıdan kaydetti.

Konuk ekibin golü ise 49. dakikada Kevin 'dan geldi.

Bu sonucun ardından Kasımpaşa 35 puana yükselirken, 26 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

5'inci dakikada gelişen Kasımpaşa atağında sağ kanattan ceza sahasına girip yerden ortaladı, ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Hajradinovic'in gelişine sert şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

11'inci dakikada 'ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında yükselerek kafayı vurdu, top kaleci 'un kucağında kaldı.

16'ncı dakikada 'nin yaptığı ortada savunmanın kafayla indirdiği topu önünde bulan Mesanovic, ceza sahası içinde yerden vurdu, kaleci Ertuğrul zorlanmadan topu kontrol etti.

38'inci dakikada 'un ceza sahasına gönderdiği ortaya Rodallega iyi yükselerek kafayı vurdu, top az farkla üstten auta gitti.

40'ıncı dakikada Murawski'nin pasında topla buluşan Rodellaga'nın ceza yayı üzerinden yaptığı vuruş üstten dışarı çıktı.

43'üncü dakikada Drinkwater'ın ceza yayı üzerinden çektiği şutta top üstten auta gitti.

Mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona erdi.

49'uncu dakikada Kasımpaşa öne geçti. Koomson'un sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Oğuz topu kafayla uzaklaştırmaya çalıştı, topu önünde bulan Varga'nın ceza sahası dışı sol çaprazından yaptığı şık vuruş ağlarla buluştu: 0-1.

52'nci dakikada Diskerud'un ceza sahasına gönderdiği ara pasında topla buluşan Mesanovic'in vuruşu savunmadan döndü.

55'inci dakikada oluşan karambolde sol çaprazda topu önünde bulan Sagal'ın yerden sert şutu kaleci Ertuğrul'da kaldı.

60'ıncı dakikada Sagal'ın attığı uzun pası kafasıyla kontrol ettikten sonra şutunu çeken Rodallega'nın vuruşunu kaleci kurtardı.

62'nci dakikada gelişen hızlı atakta, topla kat ederek ceza sahasına giren Drinkwater'ın vuruşunu kaleci Cenk kurtardı.

85'inci dakikada, Oğuz ceza sahasında Hadergjonaj'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Alper Ulusoy devam karına hükmetti. Hakem Ulusoy, VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu inceleyerek penaltı kararı verdi.

87'inci dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen Rodallega, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu:1-1.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 1-1 sona erdi.

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