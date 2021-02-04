04 Şubat 2021, Perşembe

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Trabzonspor-Denizlispor maçı öncesi Hakan Kutlu: Her takım gibi Trabzonspor'un da zaafları var

Kutlu maç öncesi konuştu! Her takım gibi...
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Güncelleme Tarihi: 04.02.2021 Giriş Tarihi: 04.02.2021

teknik direktörü , maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Kutlu, "Önemli bir maç. Her takım gibi Trabzonspor'un da zaafları var. Görsel olarak Trabzonspor'a çok iyi çalıştık." dedi.

Teknik Direktörü , maçı öncesi değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalar;

Göreve başladığımızın 7. günü ve 2. maç. Çok iyi başladık. Buraya moralli geldik. Önemli bir maç. Her takım gibi Trabzonspor'un da zaafları var. Görsel olarak Trabzonspor'a çok iyi çalıştık. Artık maçın başlamasını bekliyoruz.

galibiyetin öncesinde moral olarak iyi değildik. Göztepe maçında çok iyi bir duruş gösterdik. Üstüne koyarak devam edeceğimizi düşünüyorum.
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