Denizlispor'da Hakan Kutlu dönemi
Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, Yalçın Koşukavak'tan boşalan teknik direktörlük görevi için Hakan Kutlu ile anlaşmaya vardı.
Kulüp Başkanı Ali Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Koşukavak'ın istifası sonrası teknik direktör arayışına girdiklerini, geçen sezon Giresunspor'u çalıştıran Hakan Kutlu ile görüştüklerini kaydetti.
Kutlu ile anlaşma sağlandığını bildiren Çetin, sözleşmenin bugün imzalanması için çalıştıklarını belirtti.
Teknik direktörlük kariyerine 2007'de MKE Ankaragücü'nde başlayan Kutlu, 2009-2010 sezonunda da Denizlispor'da görev yapmıştı.
RESMİ AÇIKLAMA GELDİ
Denizlispor Kulübü, sosyal medya hesabından takımın başında Hakan Kutlu'nun getirildiğini açıkladı. Denizli ekibinden yapılan açıklamada "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Hakan Kutlu ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlamıştır." ifadelerine yer verildi.
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