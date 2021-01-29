29 Ocak 2021, Cuma

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Denizlispor'da Hakan Kutlu dönemi

Denizlispor'da Hakan Kutlu dönemi
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Güncelleme Tarihi: 29.01.2021 Giriş Tarihi: 29.01.2021

ekiplerinden Yukatel , 'tan boşalan teknik direktörlük görevi için ile anlaşmaya vardı.

Kulüp Başkanı , AA muhabirine yaptığı açıklamada, Koşukavak'ın istifası sonrası teknik direktör arayışına girdiklerini, geçen sezon 'u çalıştıran ile görüştüklerini kaydetti.

Kutlu ile anlaşma sağlandığını bildiren Çetin, sözleşmenin bugün imzalanması için çalıştıklarını belirtti.

Teknik direktörlük kariyerine 2007'de 'nde başlayan Kutlu, 2009-2010 sezonunda da 'da görev yapmıştı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Denizlispor Kulübü, sosyal medya hesabından takımın başında Hakan Kutlu'nun getirildiğini açıkladı. Denizli ekibinden yapılan açıklamada "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Hakan Kutlu ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlamıştır." ifadelerine yer verildi.


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