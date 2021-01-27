Denizlispor Galatasaray'dan Ali Yavuz Kol'u kiraladı

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, Galatasaray'dan Ali Yavuz Kol'u sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı. | Son dakika transfer haberleri

Süper Lig'de ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen yeşil-siyahlı ekip, transferlerine devam ediyor. Son olarak Alanyaspor'dan Hasan Ayaroğlu'nu renklerine bağlayan Denizlispor, Galatasaray forması giyen 19 yaşındaki genç forvet Ali Yavuz Kol'u sezon sonuna kadar kiraladı. Denizlispor tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Kulübümüz, 19 yaşındaki santrafor oyuncusu Ali Yavuz Kol'un sezon sonuna kadar geçici transferi konusunda Galatasaray Kulübü ile anlaşmaya varmıştır. Ali Yavuz Kol'a hoş geldin diyor, yeşil-siyah formamız altında başarılar diliyoruz" ifadeleri yer aldı.

✍️ Kulübümüz, 19 yaşındaki santrafor oyuncusu Ali Yavuz Kol'un sezon sonuna kadar geçici transferi konusunda Galatasaray Kulübü ile anlaşmaya varmıştır.



Ali Yavuz Kol'a hoş geldin diyor, yeşil-siyah formamız altında başarılar diliyoruz.💚🖤#YukatelDenizlispor pic.twitter.com/HGe82ifz8E — Denizlispor Kulübü (@Denizlispor) January 27, 2021

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