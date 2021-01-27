27 Ocak 2021, Çarşamba

DENİZLİSPOR

Denizlispor Galatasaray'dan Ali Yavuz Kol'u kiraladı

Denizlispor G.Saraylı ismi kiraladı!
DENİZLİSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 27.01.2021

ekiplerinden Yukatel , 'dan 'u sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı. | Son dakika transfer haberleri

'de ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen yeşil-siyahlı ekip, transferlerine devam ediyor. Son olarak Alanyaspor'dan Hasan Ayaroğlu'nu renklerine bağlayan , forması giyen 19 yaşındaki genç forvet 'u sezon sonuna kadar kiraladı. Denizlispor tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Kulübümüz, 19 yaşındaki santrafor oyuncusu Ali Yavuz Kol'un sezon sonuna kadar geçici transferi konusunda Galatasaray Kulübü ile anlaşmaya varmıştır. Ali Yavuz Kol'a hoş geldin diyor, yeşil-siyah formamız altında başarılar diliyoruz" ifadeleri yer aldı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DENİZLİSPOR HABERLERİ
Denizlispor - Karagümrük maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Denizlispor - Karagümrük maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Denizlispor'da şok ayrılık! Sözleşmesini feshetti Denizlispor'da şok ayrılık! Sözleşmesini feshetti
Kubilay Aktaş Denizlispor'da! Kubilay Aktaş Denizlispor'da!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör