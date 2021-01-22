Son dakika: Subotic Denizlispor ile olan sözleşmesini tek taraflı feshetti!

Denizlispor'da flaş bir ayrılık yaşandı. 32 yaşındaki Neven Subotic kulübü ile olan sözleşmesini tek taraflı feshetti. İşte detaylar...

Denizlispor'un 32 yaşındaki savunmacısı Neven Subotic, sözleşmesini tek taraflı olarak feshetti.

Denizlispor'a sezon başında katılan başarılı stoper Subotic, sözleşmesini tek taraflı olarak feshetti. 32 yaşındaki futbolcu, bu sezon yeşil-siyahlı takımda 5 kez forma giydi ve 1 gol attı. Denizlispor Kulübü'nden yapılan açıklamada ise, "Neven Subotic, kulübümüz ile olan sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmiştir. Karşılıklı anlaşma çabalarımıza olumlu yanıt vermeyen Neven Subotic, sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiğini tarafımıza bildirmiştir. Tüm iyi niyet ve uzlaşı çabalarımızı cevapsız bırakan Neven Subotic'e bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

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