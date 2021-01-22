22 Ocak 2021, Cuma

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Son dakika: Subotic Denizlispor ile olan sözleşmesini tek taraflı feshetti!

Denizlispor'da şok ayrılık! Sözleşmesini feshetti
DENİZLİSPOR
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Güncelleme Tarihi: 22.01.2021 Giriş Tarihi: 22.01.2021

'da flaş bir ayrılık yaşandı. 32 yaşındaki kulübü ile olan sözleşmesini tek taraflı feshetti. İşte detaylar...

'un 32 yaşındaki savunmacısı , sözleşmesini tek taraflı olarak feshetti.

Denizlispor'a sezon başında katılan başarılı stoper Subotic, sözleşmesini tek taraflı olarak feshetti. 32 yaşındaki futbolcu, bu sezon yeşil-siyahlı takımda 5 kez forma giydi ve 1 gol attı. 'nden yapılan açıklamada ise, "Neven Subotic, kulübümüz ile olan sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmiştir. Karşılıklı anlaşma çabalarımıza olumlu yanıt vermeyen Neven Subotic, sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiğini tarafımıza bildirmiştir. Tüm iyi niyet ve uzlaşı çabalarımızı cevapsız bırakan Neven Subotic'e bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

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