22 Ocak 2021, Cuma

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Kubilay Aktaş Denizlispor'da!

Kubilay Aktaş Denizlispor'da!
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Güncelleme Tarihi: 22.01.2021 Giriş Tarihi: 22.01.2021

Ara transfer dönemi tüm hızıyla devam ediyor. forması giyen , sezon sonuna kadar 'da forma giyecek. İşte detaylar...

tarafından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak forması giyen 25 yaşındaki savunma ve orta saha oyuncusu ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlamıştır. Kubilay Aktaş'a hoş geldin diyor, yeşil-siyah formamız altında başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
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