20 Ocak 2021, Çarşamba

DENİZLİSPOR

Mikkel Diskerud Denizlispor'da

Denizlispor'a ABD'li orta saha
DENİZLİSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 20.01.2021

ekiplerinden Süper Lig ekiplerinden , 'li orta saha oyuncusu ile 1 yılı opsiyonluk olmak üzere 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak ekiplerinden forması giyen Diskerud için, 'nde imza töreni düzenlendi.

Oyuncu, 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 1,5 yıllık anlaşmaya imza attı.

Kariyerinde 351 maça çıkan Diskerud, 44 gol attı. 'nda da 38 kez forma giyen oyuncu, 6 kez fileleri havalandırdı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DENİZLİSPOR HABERLERİ
Galatasaray - Denizlispor | CANLI Galatasaray - Denizlispor | CANLI
Hatayspor 3 puanı kaptı Hatayspor 3 puanı kaptı
Yukatel Denizlispor Başkanı Çetin: Maddi gücümüz tükendi Yukatel Denizlispor Başkanı Çetin: Maddi gücümüz tükendi
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör