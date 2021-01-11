Denizlispor Başkanı Ali Çetin: Maddi gücümüz tükendi
Denizlispor Başkanı Ali Çetin, kulüp olarak mali anlamda zor günler geçirdiğini ifade ederek, “Bu bayrağı daha ileriye taşıyabilecek herhangi bir kişi ya da bir yönetim çıktığı takdirde biz bırakmaya hazırız. Bizim maddi gücümüz tükendi. İş insanlarımızı, belediyelerimizi, taraftarlarımızı desteğe bekliyoruz. Yoksa bu kentin markası göz göre göre eriyip gider” dedi.
Denizlispor Başkanı Ali Çetin, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde basın açıklaması düzenledi. Toplantıya yönetim kurulu üyeleri de katıldı. Başkan Çetin, Denizlispor'un mali açıdan zor bir süreçten geçtiğini, takımdaki 7 futbolcunun alacakları nedeniyle kulübe ihtarname gönderdiğini belirtti. Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin kendileri için 3,5 milyon lira kaynak aktaracağını bu parayla acil yatırılması gereken ödemeleri yapacaklarını ifade etti.
Anadolu kulüplerinin zor şartlar altında mücadele ettiklerini ifade eden Çetin, "Bizde bıçak kemiğe dayandı. Bu yönetim 27 milyon lira para verdi. TFF'den bugüne kadar aldığımız para 23 milyon lira. Ligler başlayalı 5 ay oldu. Bu süreçte sadece 5 milyon euro futbolcu giderleri var. Taraftarlarımız da bizden başarı bekliyor. Onlar da haklı ancak bu olumsuzluklar nedeniyle bugün hak ettiğimiz yerde değiliz" dedi.
"BİZ BIRAKMAYA HAZIRIZ"
Yönetim olarak zaman zaman eleştirildiklerini kaydeden Başkan Çetin, "Bu işi daha ileriye götürebilecek, bu bayrağı daha ileriye taşıyabilecek herhangi bir kişi yada bir yönetim çıktığı takdirde biz bırakmaya hazırız. Yönetim olarak yeni gelecek yönetime sezon sonuna kadar yardım etmek için de söz veriyoruz. Denizli'nin tüm iş adamlarını, tüm taraftarlarımızı, belediyelerimizi bu kulüp için desteğe bekliyoruz. Biz bugün bırakıp gidebiliriz. Bırakıp kaçıp gitmek çok kolay. Ancak biz mücadele etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.
"MADDİ GÜCÜMÜZ TÜKENDİ"
Başkan Çetin, kulüp olarak 20 milyon liraya ihtiyaç duyduklarını belirterek, "Bu kulübü bir kara deliğin içerisine atamayız. Yok olmasına göz yumamayız. Bizim maddi gücümüz tükendi. İş insanlarımızı, belediyelerimizi, taraftarlarımızı desteğe bekliyoruz. Yoksa bu kentin markası göz göre göre eriyip gider. 20 milyon liraya ihtiyacımız var. Bu parayla sezon sonuna kadar gidebiliriz. Bu parayı toplamak için elimizden geleni yapıyoruz. Herkesi elini taşın altına koymaya davet ediyoruz. 20 milyon lira için bu kulüp heba olmasın. 3-4 nokta transfer, 3-4 de ekstra transferle bu takım ilk 10 içerisinde sezonu tamamlar " şeklinde konuştu.
"TRANSFER LİSTEMİZDE ERKAN ZENGİN VE VOLKAN ŞEN YOK "
Transfer yasağını kaldırdıklarını açıklayan Başkan Çetin, "Takımımız transfer yapabilecek bir durumda. Transfer listemizde Erkan Zengin ve Volkan Şen yok. Görüşmeleri sürdürdüğümüz 4 futbolcu var. Her an 1-2'sini açıklayabiliriz. 6 yada 7 transfer yapmamız gerekiyor. Bunun yanında yollarımızı ayıracağımız oyuncularımız da var. Teknik direktörümüzün raporu doğrultusunda hareket edeceğiz" ifadelerini kullandı.
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