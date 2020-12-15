15 Aralık 2020, Salı

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Son dakika: Denizlispor'da Yalçın Koşukavak dönemi resmen başladı!

Denizlispor'da Yalçın Koşukavak dönemi resmen başladı!
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Güncelleme Tarihi: 15.12.2020 Giriş Tarihi: 15.12.2020

'de istenilen performansı bir türlü sergileyemeyen 'da teknik direktörlük koltuğuna getirildi. İşte detaylar...

ekiplerinden Yukatel , teknik direktör görevi için ile anlaşma sağladı.

Sezona Robert Prosinecki yönetiminde giren, alınan olumsuz sonuçlar nedeniyle deneyimli teknik direktörle yollarını ayıran Yukatel Denizlispor, son 3 karşılaşmaya kulüp antrenörü Kenan Atik yönetiminde çıkmıştı.

Bu 3 maçta 1 beraberlik, 2 mağlubiyet alan yeşil siyahlı ekip, takımın başına tecrübeli bir teknik direktör getirmek için çalışmalara başladı.

Yalçın Koşukavak ile masaya oturan Denizlispor yönetimi, deneyimli teknik direktör ile anlaşmaya vardı. Koşukavak'ın yarın kente gelerek resmi sözleşmeye imza atacağı belirtildi.

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