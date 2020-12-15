Son dakika: Denizlispor'da Yalçın Koşukavak dönemi resmen başladı!
Süper Lig'de istenilen performansı bir türlü sergileyemeyen Denizlispor'da teknik direktörlük koltuğuna Yalçın Koşukavak getirildi. İşte detaylar...
Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, teknik direktör görevi için Yalçın Koşukavak ile anlaşma sağladı.
Sezona Robert Prosinecki yönetiminde giren, alınan olumsuz sonuçlar nedeniyle deneyimli teknik direktörle yollarını ayıran Yukatel Denizlispor, son 3 karşılaşmaya kulüp antrenörü Kenan Atik yönetiminde çıkmıştı.
Bu 3 maçta 1 beraberlik, 2 mağlubiyet alan yeşil siyahlı ekip, takımın başına tecrübeli bir teknik direktör getirmek için çalışmalara başladı.
Yalçın Koşukavak ile masaya oturan Denizlispor yönetimi, deneyimli teknik direktör ile anlaşmaya vardı. Koşukavak'ın yarın kente gelerek resmi sözleşmeye imza atacağı belirtildi.
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