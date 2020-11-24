Prosinecki: Bu mağlubiyetin sonuçları olacaktır
Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki, Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında TFF 2. Lig ekibi Turgutluspor'a 2-1 yenilerek elendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. Hırvat teknik adam "Kulübümüz ve bizim için ağır bir mağlubiyet oldu. Bunun tabii ki de sonuçları olacaktır. Bununla alakalı gereken konuşmaları başkanımız ve yöneticilerimizle yapacağız. Ondan sonra hızlı bir şekilde verilen kararı paylaşacağız." dedi.
Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Tur'da Süper Lig ekibi Yukatel Denizlispor'un evinde Misli.com 2'nci Lig temsilcisi Turgutluspor'a 2-1 yenilerek elendiği maçın ardından ev sahibinde teknik direktör Robert Prosinecki üzgün olduğunu belirtti. Ligdeki kötü gidişini kupada da sürdüren Denizlispor'da Prosinecki maçın ardından, "Kulübümüz ve bizim için ağır bir mağlubiyet oldu. Bunun tabii ki de sonuçları olacaktır. Bununla alakalı gereken konuşmaları başkanımız ve yöneticilerimizle yapacağız. Ondan sonra hızlı bir şekilde verilen kararı paylaşacağız. Maçla alakalı çok konuşmaya gerek yok. Bireysel hatalardan bir gol yedik. Sonrasında eşitlik golünü attık. Top bizdeyken topu kornere attık ve kornerden ikinci golü yedik. Maçta öne geçmeyi de hak etmedik. Kulüple konuşup önümüze bakacağız" diye konuştu.
CEZAYİR: HAK EDEREK KAZANDIK
Turgutluspor Teknik Direktörü İbrahim Cezayir, Denizlispor önünde haklı bir galibiyet aldıklarını söyledi. Maçı muhteşem bir oyunla hak ederek kazandıklarını belirten Cezayir, "Denizlispor da çok iyi mücadele etti. Onlar da maçı kazanmak için iyi bir oyun oynadılar. Bence bugün seyirciler çok şanslıydı ve keyifli bir maç izlediler. Bizim için bir üst tura geçmek ayrı bi anlam kazandı. Oyuncularıma maç öncesinde Turgutluspor'da lojistik ve tesis olarak yakın bir sürede Süper Lig takımı olabilir diye açıklamaları yaptım. Onlar da sağ olsunlar inancın kuru bir sözcük olmadığını, eyleme dönüştürülebilecek çok önemli bir kavram olduğunu bizlere mücadeleleriyle gösterdiler. Gerçekten çok mutluyuz. Güzel bir mücadeleyle bir üst tura çıktık" dedi.
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