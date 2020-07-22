22 Temmuz 2020, Çarşamba

DENİZLİSPOR

Denizlispor'a prim dopingi

Denizlispor'a prim dopingi
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Giriş Tarihi: 22.07.2020

Düşmeme mücadelesi veren 'da camia kenetlendi. Beraberlik halinde dahi hiçbir hesap yapmadan yoluna 'de devam edecek yeşilsiyahlılarda yönetimin de takıma 'süper' prim vereceği öğrenildi.

Düşmeme mücadelesi veren 'da camia kenetlendi. Beraberlik halinde dahi hiçbir hesap yapmadan yoluna 'de devam edecek yeşilsiyahlılarda yönetimin de takıma 'süper' prim vereceği öğrenildi. Sezona iyi başlamasına rağmen lige verilen aranın ardından düşüşe geçen Denizlispor'da teknik ekip ve futbolcuların da A.Gücü müsabakasına çok hırslı hazırlandıkları bildirildi.

İPLER ELİMİZDE
'de teknik sorumlu Levent Kartop da camiaya, "İçiniz rahat olsun" mesajını gönderdi. Final gibi maçta gerekeni yapacaklarını vurgulayan Kartop, "Alanya'da 90+5'te golü yemeseydik, bu durumu yaşamayacaktık. Ancak her şerde bir hayır var. İpler elimizde. Takımımızı ligde tutacağız" diye iddialı konuştu.

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