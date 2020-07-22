Denizlispor'a prim dopingi

Düşmeme mücadelesi veren Denizlispor'da camia kenetlendi. Beraberlik halinde dahi hiçbir hesap yapmadan yoluna Süper Lig'de devam edecek yeşilsiyahlılarda yönetimin de takıma 'süper' prim vereceği öğrenildi.

Düşmeme mücadelesi veren Denizlispor'da camia kenetlendi. Beraberlik halinde dahi hiçbir hesap yapmadan yoluna Süper Lig'de devam edecek yeşilsiyahlılarda yönetimin de takıma 'süper' prim vereceği öğrenildi. Sezona iyi başlamasına rağmen lige verilen aranın ardından düşüşe geçen Denizlispor'da teknik ekip ve futbolcuların da A.Gücü müsabakasına çok hırslı hazırlandıkları bildirildi.

İPLER ELİMİZDE

Denizli'de teknik sorumlu Levent Kartop da camiaya, "İçiniz rahat olsun" mesajını gönderdi. Final gibi maçta gerekeni yapacaklarını vurgulayan Kartop, "Alanya'da 90+5'te golü yemeseydik, bu durumu yaşamayacaktık. Ancak her şerde bir hayır var. İpler elimizde. Takımımızı ligde tutacağız" diye iddialı konuştu.

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