Onazi sözleşmesinin bittiğini söyleyerek şehirden ayrıldı
Süper Lig'de cumartesi günü Ankaragücü ile evinde oynayacağı maçtan puan ya da puanlar alıp kümede kalışını ilan etmeyi hedefleyen Yukatel Denizlispor'da sakatlığı bulunan Ogenyi Onazi, sözleşmesinin bittiğini gerekçe göstererek şehirden ayrıldı.
Onazi, iki hafta önce Trabzonspor randevusu öncesi de telefonunu kapatıp kenti terketmiş, İstanbul'dan güçlükle geri döndürülmüştü. Devre arasında Trabzonspor'dan 1 yılı opsiyonlu 1.5 yıllık anlaşma sağlanarak kadroya dahil edilen Onazi'nin Ankaragücü maçını beklemeden tekrar Denizli'yi terk etmesi tepkilere neden oldu. Yeşil-siyahlı formayı 9 maçta terleten 27 yaşındaki oyuncu 325 dakika sahada kalıp 1 asistle oynadı.PRİM 100'ER BİN TL
Denizlispor yönetimi, Ankaragücü maçı öncesi kesenin ağzını açtı. Bu karşılaşmayı kazanıp ligde kalmak isteyen Ege ekibinde kurmaylar, galibiyet primini 100 bin TL olarak belirledi. Denizlispor Teknik Sorumlusu Levent Kartop, Ankaragücü maçında sahaya 3 puan hedefiyle çıkacaklarını belirterek, "Telafisi olmayan bir maça çıkacağız. Galibiyet ya da beraberlik bizim için yeterli olacak. İşimizi şansa bırakmak istemiyoruz. Averaj hesaplarını düşünmüyoruz. Kendi sahamızda kazanıp sezonu mutlu bir şekilde ligi bitirmek istiyoruz" dedi.
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