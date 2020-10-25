25 Ekim 2020, Pazar

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Denizlispor Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı

Denizlispor Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı
DENİZLİSPOR
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Giriş Tarihi: 25.10.2020

'in 6. haftasında 'ı ağırlayacak olan Denizlispor, hazırlıklarını tamamladı.

'in 6. haftasında yarın 'ı konuk edecek Yukatel Denizlispor, hazırlıklarını tamamladı.

Yeşil-siyahlı ekip, Tesisleri'nde teknik direktör yönetimindeki antrenmanda, taktik çalışmaları gerçekleştirerek hazırlıklarını bitirdi.

Sakatlıkları devam eden Radoslaw Murawski, ve Sakıb Aytaç kamp kadrosunda yer almazken, tedavisi tamamlanan Fabiano Leismann'ın Beşiktaş karşısında forma giyebileceği belirtildi.

Denizli Atatürk Stadı'nda yarın saat 20.00'de oynanacak Yukatel Denizlispor-Beşiktaş karşılaşmasında hakem Alper Ulusoy düdük çalacak.

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