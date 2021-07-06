06 Temmuz 2021, Salı

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Son dakika spor haberi: Denizlispor'da olağanüstü kongre kararı alındı!

Denizlispor'da olağanüstü kongre kararı alındı!
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Güncelleme Tarihi: 06.07.2021 Giriş Tarihi: 06.07.2021

Spor Toto Süper Lig'den TFF 1'inci Lig'e düşen Denizlispor'da, görevi sürdüren Başkan Ali Çetin yönetimi olağanüstü genel kurul kararı aldı. Yeşil-siyahlı yönetim, olağanüstü seçimli genel kurulun 26 Temmuz Pazartesi günü saat 19.00'da Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Toplantı Salonu'nda yapılması kararı alındığını, ilk toplantıda yasal çoğunluk sağlanamadığı takdirde seçimin 3 Ağustos Salı günü aynı yer ve saatte düzenleneceğini duyurdu. | Son dakika spor haberleri

Yeşil-siyahlı yönetim, olağanüstü seçimli genel kurulun 26 Temmuz Pazartesi günü saat 19.00'da Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Toplantı Salonu'nda yapılması kararı alındığını, ilk toplantıda yasal çoğunluk sağlanamadığı takdirde seçimin 3 Ağustos Salı günü aynı yer ve saatte düzenleneceğini duyurdu.

Denizlispor, yeni sezon öncesi antrenmanlara yarın Haluk Ulusoy Tesisleri'nde başlama kararı da aldı. Geçen sezonki kadrosu 6 isim dışında dağılan, transfer yasağı da bulunan yeşil-siyahlılar, altyapı takviyeli kadroyla çalışacak. Antrenmanlarda yer alacak isimler Hüseyin Altıntaş, Abdulkadir Sünger, Oğuz Yılmaz, Muhammet Özkal, Görkem Can, Özer Özdemir, Veton Tusha, Muhammed Eren Kıryolcu, Alihan Kalkan, Emre Sağlık, Kadir Kurt, Murathan Sütçü, Asım Aksungur, Burak Gümüştaş, Emirhan Kaşcıoğlu, Ferhat Erdoğan, Mert Sarıkuş ve Hüseyin Furkan Uslu olarak açıklandı.

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