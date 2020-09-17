17 Eylül 2020, Perşembe

DENİZLİSPOR

Denizlispor Manuel Fernandes'i istiyor! Önerdiği ücret...

Süper Lig'e geri dönüyor! Teklif masada...
DENİZLİSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 17.09.2020

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen 'e talip oldu. Horozlar, Portekizli oyuncuya yıllık 800 bin Euro önerdi.

Süper Lig'de transfer döneminde en son Brezilyalı defans oyuncusu Fabiano Leinsmann'la sözleşme imzalayan Yukatel Denizlispor, Portekizli yıldız 'e talip oldu.

800 BİN EURO ÖNERDİ

Son olarak Rusya'da Krasnodar forması giyip bonservisi elinde olan 34 yaşındaki orta saha oyuncusunun menajerleriyle masaya oturan Ege ekibinin, anlaşma zemini aradığı kaydedildi. Orta sahayı yaratıcı bir oyuncu ile güçlendirmek isteyen Denizlispor'un Fernandes'e yıllık 800 bin Euro teklif ettiği ve oyuncudan yanıt beklediği belirtildi.

Kariyerinde yıldızlar topluluğu Portekiz Milli Takımı'nın yanı sıra , Everton, Valencia gibi dev kulüplerde forma giyen Manuel Fernandes, daha önce Süper Lig'de 2011-2014 yılları arasında Beşiktaş'ta oynamış, ardından Lokomotif Moskova ve Krasnodar'da görev almıştı. Transferde daha önce Pantilimon, Cenk Gönen, Bakalorz, Sakıb Aytaç, Özer Özdemir, Mesanovic, Sagal ve Leismann'ı kadrosuna dahil eden Denizlispor'un orta saha için listesinde Fenerbahçe'den ayrılan Mehmet Ekici de var.

Fabiano Leismann Denizlispor'da haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DENİZLİSPOR HABERLERİ
Prosinecki: Oyuncularıma güveniyorum Prosinecki: Oyuncularıma güveniyorum
Fabiano Leismann Denizlispor'da Fabiano Leismann Denizlispor'da
Mehmet Ekici'ye sürpriz talip Mehmet Ekici'ye sürpriz talip
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör