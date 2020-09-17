Denizlispor Manuel Fernandes'i istiyor! Önerdiği ücret...
Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen Manuel Fernandes'e talip oldu. Horozlar, Portekizli oyuncuya yıllık 800 bin Euro önerdi.
Süper Lig'de transfer döneminde en son Brezilyalı defans oyuncusu Fabiano Leinsmann'la sözleşme imzalayan Yukatel Denizlispor, Portekizli yıldız Manuel Fernandes'e talip oldu.
800 BİN EURO ÖNERDİ
Son olarak Rusya'da Krasnodar forması giyip bonservisi elinde olan 34 yaşındaki orta saha oyuncusunun menajerleriyle masaya oturan Ege ekibinin, anlaşma zemini aradığı kaydedildi. Orta sahayı yaratıcı bir oyuncu ile güçlendirmek isteyen Denizlispor'un Fernandes'e yıllık 800 bin Euro teklif ettiği ve oyuncudan yanıt beklediği belirtildi.
Kariyerinde yıldızlar topluluğu Portekiz Milli Takımı'nın yanı sıra Benfica, Everton, Valencia gibi dev kulüplerde forma giyen Manuel Fernandes, daha önce Süper Lig'de 2011-2014 yılları arasında Beşiktaş'ta oynamış, ardından Lokomotif Moskova ve Krasnodar'da görev almıştı. Transferde daha önce Pantilimon, Cenk Gönen, Bakalorz, Sakıb Aytaç, Özer Özdemir, Mesanovic, Sagal ve Leismann'ı kadrosuna dahil eden Denizlispor'un orta saha için listesinde Fenerbahçe'den ayrılan Mehmet Ekici de var.
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