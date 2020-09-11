11 Eylül 2020, Cuma

DENİZLİSPOR

Denizlispor transfer yasağını kaldırdı!

Süper Lig ekibi transfer yasağını kaldırdı!
DENİZLİSPOR
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Güncelleme Tarihi: 11.09.2020 Giriş Tarihi: 11.09.2020

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Denizlispor yasağının kaldırıldığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada daha önce görev yapan teknik direktörlerin maaşlarının ödendiğini açıkladı.

Yeni sezona güçlü bir kadro ile girmek isteyen Denizlspor istediği transferleri gerçekleştirse de lisanslarını tahtası kapalı olduğu için çıkartamamıştı.

Denizlispor yapmış olduğu açıklamada;

Geçmiş dönem teknik direktörlerimizden Yücel İldiz ve Mehmet Özdilek'in kulübümüzde görev yapmadıkları dönemlerdeki ödemelerini, kendilerinin talep ettikleri şekilde "FAİZLERİYLE" birlikte gerçekleştirerek bugün itibariyle transfer yasağımızı kaldırmış bulunuyoruz.
Denizlispor Sakıb Aytaç ve Özer Özdemir'i transfer etti

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