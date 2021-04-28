28 Nisan 2021, Çarşamba

SÜPER LİG

Kayserispor 6-3 Denizlispor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Kayseri Denizli'yi ateşe attı!
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Güncelleme Tarihi: 28.04.2021 Giriş Tarihi: 28.04.2021

'in 38. haftasında düşme hattını yakından ilgilendiren maçta ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi sarı-kırmızılı ekip 6-3 gibi farklı bir skorla kazanarak 8 maç aradan sonra 3 puanı hanesine yazdırdı.

'in 38. haftasında ile Yukatel kozlarını paylaştı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 6-3 kazandı.

Kayserispor'a galibiyeti getiren golleri 18. ve 60. dakikalarda , 26. ve 45+4. dakikalarda , 51. dakikada ve 90+6. dakikada Melih Okutan kaydetti. Denizlispor'un golleri ise 31. dakikada , 81'de ve 90. dakikada Sakib Aytaç'tan geldi. Ayrıca konuk ekipte Murawski 41. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla birlikte Kayserispor 8 maç aradan sonra kazandı ve 38 puana yükseldi. Denizlispor ise 28 puanda kaldı ve ligin sonuna demirledi.

MAÇTAN DAKİKALAR

5'inci dakikada gelişen Kayserispor atağında Muhar'ın pası ile hareketlenen Henrique'nin ceza alanına girerek çektiği şutu kaleci Abdulkadir kurtardı.

12'nci dakikada atak yönüne göre sol kanattan gelişen Kayserispor atağında Lennon'un şutu kaleci Abdulkadir'de kaldı.

GOL! 16'ncı dakikada Kayserispor atağında Kvrzic'in savunmanın arkasına gönderdiği pası iyi kontrol eden İlhan Parlak'ın aşırtması filelerle buluştu. (1-0)

25'inci dakikada sağ kanattan gelişen atakta Avramovski Kvrzic ile ver kaçında ceza alanında topla buluşan Avramovski'nin şutu kaleciden döndü. Dizinden havalanan topa yeniden vuran Avramovski topu filelerle buluşturdu. Maçın hakemi Özgür Yankaya golü iptal etti.

GOL! 30'uncu dakikada maçın hakemi Özgür Yankaya VAR incelemesinin ardından golü verdi. (2-0)

31'inci dakikada Paz'ın kaleciye geri pasında topu önünde bulan Yukatel Denizlispor'da Rodallega şutu kaleci Doğan kornere çeldi.

GOL! 32'nci dakikada Hasan'ın kullandığı korner atışında Sagal'ın ön direkten vurduğu kafa vuruşu filelerle buluştu. (2-1)

40'ıncı dakikada Hes Kablo Kayserispor atağında Henrique'ye omuzla engel olan Murawski ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

GOL! 45+5'inci dakikada Hes Kablo Kayserispor, Avramovski'nin golü ile farkı yeniden ikiye çıkardı. İlhan Parlak'ın savunma arkasında attığı pasta Avramovski'nin şutu kaleci Abdulkadir'e çarparak gol oldu. (3-1)

Karşılaşmanın ilk 45 dakikası Kayserispor'un 3-1 üstünlüğü ile sona erdi.

GOL! 51'inci dakika Hes Kablo Kayserispor'da korner atışı paslaşarak kullanıldı. Lennon'un ceza alanı içine yaptığı ortada Paz'ın kafa vuruşu filelerle buluştu. (4-1)

GOL! 57'nci dakikada Yukatel Denizlispor kalecisi Abdulkadir'in kısa kalan pasında Lennon'un kaptığı topta ceza alanı içerisine girerek yaptığı ortaya sert vuran İlhan Parlak kendisinin ikinci takımının 5'inci golünü attı. (5-1)

GOL! 82'nci dakikada Yukatel Denizlispor atağında Recep Niyaz'ın uzaktan şutu kaleci Doğan'dan sekti. Topu önünde bulan Mesanoviç kaleci Doğan'ı geçerek golünü attı. (5-2)

85'inci dakikada Yukatel Denizlisporlu Ali Yavuz Kol, iki defans oyuncusunu geçerek çektiği sert şutu kaleci Doğan güçlükle çıkardı.

89'uncu dakikada Ali Yavuz Kol'un kullandığı faul atışında kafalardan seken topa gelişine vuran Sakıb'ın sert şutu golle sonuçlandı. (5-3)

GOL! 90+5'inci dakikada paslaşarak rakip kaleye giden Kayserispor, Melih'in golü ile skoru belirledi. (6-3)

Karşılaşmada başka gol olmayınca Kayserispor düşme hattındaki rakibini 6-3 yendi.

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