12 Nisan 2021, Pazartesi

ALANYASPOR

Alanyaspor 3-2 Denizlispor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Alanyaspor'dan muhteşem geri dönüş!
ALANYASPOR
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Güncelleme Tarihi: 12.04.2021 Giriş Tarihi: 12.04.2021

'in 34. haftasında evinde 'u 3-2 mağlup etti.

'in 34. haftasında sahasında ile karşı karşıya geldi. Mücadele ev sahibi takımın 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.

Ev sahibi ekibin gollerini; , ve kaydetti.

Konuk takımın golleri ise, Bakalorz ve 'dan geldi.

Bu sonucun ardından Alanyaspor puanını 52 yaparken, Denizlispor ise 26 puana yükseldi.

MAÇTAN DAKİKALAR

15. dakikada sağ kanatta son çizgiye inen , topu yerden içeriye ortaladı. Bareiro'nun vuruşunda meşin yuvarlak kaleci 'de kaldı.

20. dakikada orta alanda topu kazanan Babacar, ceza sahası dışında kaleyi hafif çaprazdan gören yerden şutunu çekti. Kaleci Abdulkadir Sünger iki hamlede topu kontrol etti.

27. dakikada , öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Sacko, rakibini geçtikten sonra girdiği rakip ceza sahası son çizgisinden topu penaltı noktasına doğru yerden ortaladı. Bakalorz'un gelişine vurduğu top, ağlarla buluştu: 0-1.

Karşılaşmanın ilk yarısını konuk ekip Yukatel Denizlispor 1-0 önde bitirdi.

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