Alanyaspor 3-2 Denizlispor (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Alanyaspor evinde Denizlspor'u 3-2 mağlup etti.
Ev sahibi ekibin gollerini; Efkan, Berkan ve Mustafa kaydetti.
Konuk takımın golleri ise, Bakalorz ve Tusha'dan geldi.
Bu sonucun ardından Alanyaspor puanını 52 yaparken, Denizlispor ise 26 puana yükseldi.
MAÇTAN DAKİKALAR
15. dakikada sağ kanatta son çizgiye inen Juanfran, topu yerden içeriye ortaladı. Bareiro'nun vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Abdulkadir Sünger'de kaldı.
20. dakikada orta alanda topu kazanan Babacar, ceza sahası dışında kaleyi hafif çaprazdan gören yerden şutunu çekti. Kaleci Abdulkadir Sünger iki hamlede topu kontrol etti.
27. dakikada Yukatel Denizlispor, öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Sacko, rakibini geçtikten sonra girdiği rakip ceza sahası son çizgisinden topu penaltı noktasına doğru yerden ortaladı. Bakalorz'un gelişine vurduğu top, ağlarla buluştu: 0-1.
Karşılaşmanın ilk yarısını konuk ekip Yukatel Denizlispor 1-0 önde bitirdi.
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