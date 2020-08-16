Denizlispor Marvin Bakalorz ile anlaşmaya vardı

Süper Lig'de transfer arayışlarını sürdüren Yukatel Denizlispor'un Hannover 96'dan Alman orta saha oyuncusu Marvin Bakalorz'la anlaştı. Eintracht Frankfurt, Paderborn ve Hannover formalarıyla 4 sezon Bendesliga'da oynayan, geçen sezonu Hannover'le Bundesliga 2'de geçiren 31 yaşındaki oyuncu ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.

📝 HOŞ GELDİN MARVIN BAKALORZ! 💪



Yeni transferimiz Marvin Bakalorz, Başkan Yardımcımız Levent Çaputcu ve Asbaşkanımız Mustafa Kemal Şahan'ın da hazır bulunduğu imza töreni ile 2 yıllık sözleşmeye imza attı. pic.twitter.com/cuIJtMGoed