17 Ağustos 2020, Pazartesi

DENİZLİSPOR

Denizlispor Marvin Bakalorz ile anlaşmaya vardı

Denizlispor'a Alman orta saha!
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Güncelleme Tarihi: 17.08.2020 Giriş Tarihi: 16.08.2020

ekiplerinden 'un forması giyen Alman orta saha oyuncusu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

'de arayışlarını sürdüren 'un 'dan Alman orta saha oyuncusu 'la anlaştı. , Paderborn ve Hannover formalarıyla 4 sezon Bendesliga'da oynayan, geçen sezonu Hannover'le Bundesliga 2'de geçiren 31 yaşındaki oyuncu ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.

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