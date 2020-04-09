Rodallega'dan transfer itirafı

Denizlispor'un Kolombiyalı golcüsü Hugo Rodallega transfer itirafında bulundu. Yıldız golcü Boca Juniors'ın şu anki 2. Başkan Yardımcısı Juan Roman Riquelme'nin onu çağırması halinde tereddüt etmeden Arjantin'e gideceğini söyledi.

Kolombiyalı golcü futbolcu Hugo Rodallega'dan transfer açıklaması geldi. Süper Lig'de Denizlispor forması giyen golcü futbolcu Boca Juinors'tan teklif gelirse düşünmeden kabul edeceğini duyurdu.

"Riquelme beni isterse uçarak giderim"

İspanya'da yayın yapan Diario SPORT'un haberine göre 34 yaşındaki Kolombiyalı forvet Hugo Rodallega, Boca Juniors'ın şu anki 2. Başkan Yardımcısı Juan Román Riquelme'nin onu çağırması halinde tereddüt etmeyeceğini ve Arjantin takımına uçarak gideceğini söyledi.

Bir radyo programına canlı yayında katılan Denizlisporlu golcü "Riquelme beni ararsa, ülkeyi terk edemesem bile yarın uçağa biner giderim. Onunla tanışmak istiyorum, o muhteşem bir oyuncuydu" ifadelerini kullandı.

"Veron beni aradı"

Geçen yıl da Sosa aracılığıyla Estudiantes'ten transfer teklifi aldığını belirten Rodallega "Geçen yıl Juan Sebastian Veron beni aradı ve beni Estudiantes'te transfer etmek istediğini söyledi. Jose Sosa'da bana gitmem gerektiğini söyledi ancak transfer gerçekleşmedi" dedi.

Denizlispor ile Haziran 2021'e kadar sözleşmesi var olan golcü futbolcu bu sezon oynadığı 24 maçta 6 gol attı.

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