17 Ağustos 2020, Pazartesi

DENİZLİSPOR

Denizlispor Bakalorz ile imzaladı

Denizlispor Bakalorz ile imzaladı
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Giriş Tarihi: 17.08.2020

ekiplerinden Yukatel Denizlispor, Bundesliga 2 ekiplerinden Hannover 96'da forma giyen Alman orta saha oyuncusu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Bundesliga'da daha önce , Paderborn ve Hannover formalarını giyen 31 yaşındaki Alman futbolcu için Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine Başkan Yardımcısı ve Asbaşkan Mehmet Ali Şahan katıldı.

Levent Çaputçu törende yaptığı konuşmada, "Futbolcumuz 'dan geldi. Orada oynadığı sürece oldukça başarılıydı. Amacımız Denizlispor'u güçlendirmek, iyi transferler yapmak ve iyi, hak ettiği yerlere getirmek istiyoruz. Herkes için hayırlı olur ve iyi bir sezon geçiririz. Umarım hedeflerimize ulaşırız. Kendisine hoş geldin diyorum. Kulübümüz için hayırlı olur" dedi. ise uzun zamandır 'de oynamayı düşündüğünü belirterek, "Almanya'da Türk mahallesinde büyüdüm. Çok Türk arkadaşım var. İki gündür buradayım. İnsanlar çok sıcakkanlı ve misafirperverler. Burada olduğum için mutluyum" diye konuştu.





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