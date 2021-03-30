30 Mart 2021, Salı

DENİZLİSPOR

Denizlispor'da Costel Pantilimon antrenmana çıkmadı

Denizlispor'da o isim antrenmana çıkmadı
DENİZLİSPOR
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Giriş Tarihi: 30.03.2021

Süper Lig ekiplerinden , mazeret bildirmeden antrenmana katılmayan Costel Pantilimon için hukuki yollara başvuracağını açıkladı.

'da kaleci Costel Pantilimon krizi yaşanıyor. Yeşil siyahlıların sezon başında transfer ettiği 34 yaşındaki Romanyalı kalecinin bugün gerçekleştirilen antrenmana katılmadığı öğrenildi.

Bu hafta Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Denizlispor'da ödemeler konusunda uzun süredir sorun yaşayan futbolcu bu nedenle ilk 11'de yer almak istemiyordu. Denizlispor ligde son 9 maçında kaleyi Cenk Gönen'e emanet etmişti. Yaşanan sorunlar nedeniyle daha önce Neven Subotic, ve Tiago Lopes de takımdan ayrılmıştı.

Yeşil-beyazılıların bugünkü antrenmanına katılmayan oyuncu için kulübün resmi kanallarından yayınlanan açıklamada hukuki yollara başvurulacağı belirtildi.

İşte o açıklama...

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