16 Ağustos 2020, Pazar

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Denizlispor için Marvin Bakalorz iddiası

Denizlispor'a Alman orta saha
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Giriş Tarihi: 16.08.2020

ekiplerinden 'un forması giyen Alman orta saha oyuncusu ile prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi.

'de arayışlarını sürdüren 'un 'dan Alman orta saha oyuncusu 'la anlaştığı iddia edildi. , Paderborn ve Hannover formalarıyla 4 sezon Bendesliga'da oynayan, geçen sezonu Hannover'le Bundesliga 2'de geçiren 31 yaşındaki oyuncunun hafta içinde resmi imzayı atması bekleniyor.

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