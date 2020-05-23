‘Fahiş zam istedi’

Denizlispor'da Adam Stackhowiak'ın takımdan ayrılmasıyla ilgili yeni bir detay ortaya çıktı.

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Denizlispor'da Adam Stackhowiak'ın takımdan ayrılmasıyla ilgili yeni bir detay ortaya çıktı. Başkan Ali Çetin, "27 bin 500 euro borcumuz vardı. Yıllık 300 bin Euro'ya oynuyordu. İki katıyla yeni bir sözleşme talep etti. 'Bu parayı verirseniz takımda kalırım' dedi. Biz de kabul etmeyince ayrıldı" dedi.