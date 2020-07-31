31 Temmuz 2020, Cuma

DENİZLİSPOR

Denizlispor rotayı Tolunay Kafkas'a çevirdi

Denizlispor rotayı Tolunay Kafkas'a çevirdi
DENİZLİSPOR
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Giriş Tarihi: 31.07.2020

ile yolların ayrılmasının ardından yeni sezon için arayışlarını sürdüren 'da deneyimli çalıştırıcı 'ın ismi gündeme geldi.

arayışlarını sürdüren Denizlispor, rotayı 'a çevirdi. Listesinde , Igor gibi yabancı teknik direktörlerin de bulunduğu Ege temsilcisinde şimdi de Tolunay Kafkas ismi gündeme geldi. Denizlispor yönetiminin yerli teknik adamla anlaşılması konusunda fikir birliğine vardığı, bu gelişme üzerine deneyimli teknik adam Tolunay Kafkas'a teklif götürüldüğü belirtildi.

Tolunay Kafkas'ın teklife sıcak baktığı ve tarafların büyük ölçüde anlaşma sağladığı ifade edildi. Kafkas en son 'de 2016-2017 sezonunda 'da görev yapmıştı. Tecrübeli teknik patron, daha sonra ise milli takımda altyapı koordinatörü olarak çalışmıştı.

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