Bülent Uygun ile yolların ayrılmasının ardından yeni sezon için teknik direktör arayışlarını sürdüren Yukatel Denizlispor'da deneyimli çalıştırıcı Tolunay Kafkas'ın ismi gündeme geldi.

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Denizlispor, rotayı Tolunay Kafkas'a çevirdi. Listesinde Robert Prosinecki, Igor Tudor gibi yabancı teknik direktörlerin de bulunduğu Ege temsilcisinde şimdi de Tolunay Kafkas ismi gündeme geldi. Denizlispor yönetiminin yerli teknik adamla anlaşılması konusunda fikir birliğine vardığı, bu gelişme üzerine deneyimli teknik adam Tolunay Kafkas'a teklif götürüldüğü belirtildi.

Tolunay Kafkas'ın teklife sıcak baktığı ve tarafların büyük ölçüde anlaşma sağladığı ifade edildi. Kafkas en son Süper Lig'de 2016-2017 sezonunda Akhisar Belediyespor'da görev yapmıştı. Tecrübeli teknik patron, daha sonra ise milli takımda altyapı koordinatörü olarak çalışmıştı.

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