29 Temmuz 2020, Çarşamba

DENİZLİSPOR

Denizlispor Mustafa Yumlu'nun sözleşmesini uzattı

Denizlispor Mustafa Yumlu'nun sözleşmesini uzattı
DENİZLİSPOR
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Giriş Tarihi: 29.07.2020

ekiplerinden , tecrübeli savunma oyuncusu ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

'de son hafta kümede kalmayı başarıp derin bir nefes alan , harekatına başladı. Yeşil-siyahlı ekip iç transferde ilk imzayı stoper 'ya attırdı. Ligde takımın en istikrarlı isimlerinden olan Mustafa, Tesisleri'nde Başkan ve yönetimin katıldığı törenle biten sözleşmesini 2 yıllığına yeniledi. Törende Denizlispor'da mutlu olduğunu belirten Mustafa Yumlu, "Yönetim kurulunun yeniden anlaşma isteği beni sevindirdi. Her iki taraf da elinden gelen fedakarlığı yapınca burada kalmaya karar verdim. Hayırlı olsun" dedi.
Zor geçen bir sezonu geride bıraktıklarını belirten Başkan Ali Çetin ise, "Pandemi sebebiyle ligler uzadı. Önümüzdeki sezon için zaman kaybetmeden çalışmalara başladık. İlk sezonunda tecrübesiyle takıma büyük katkı koyan oyuncumuz Mustafa Yumlu ile anlaştık. İki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Mustafa'nın geçen sezondan kalan alacaklarından bir maaşını da kulübe bağışladığı belirtildi. Stackhowiak'ın ayrıldığı, Tolgahan'ın da elinin kırıldığı kale için transfer arayışında olan Denizlispor'un 'da küme düşme acısı yaşayan Rumen file bekçisi Silviu Lung'u gündeme aldığı öğrenildi.


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