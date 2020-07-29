Denizlispor Mustafa Yumlu'nun sözleşmesini uzattı
Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, tecrübeli savunma oyuncusu Mustafa Yumlu ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı.
Süper Lig'de son hafta kümede kalmayı başarıp derin bir nefes alan Yukatel Denizlispor, transfer harekatına başladı. Yeşil-siyahlı ekip iç transferde ilk imzayı stoper Mustafa Yumlu'ya attırdı. Ligde takımın en istikrarlı isimlerinden olan Mustafa, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde Başkan Ali Çetin ve yönetimin katıldığı törenle biten sözleşmesini 2 yıllığına yeniledi. Törende Denizlispor'da mutlu olduğunu belirten Mustafa Yumlu, "Yönetim kurulunun yeniden anlaşma isteği beni sevindirdi. Her iki taraf da elinden gelen fedakarlığı yapınca burada kalmaya karar verdim. Hayırlı olsun" dedi.
Zor geçen bir sezonu geride bıraktıklarını belirten Başkan Ali Çetin ise, "Pandemi sebebiyle ligler uzadı. Önümüzdeki sezon için zaman kaybetmeden çalışmalara başladık. İlk sezonunda tecrübesiyle takıma büyük katkı koyan oyuncumuz Mustafa Yumlu ile anlaştık. İki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.
Mustafa'nın geçen sezondan kalan alacaklarından bir maaşını da kulübe bağışladığı belirtildi. Stackhowiak'ın ayrıldığı, Tolgahan'ın da elinin kırıldığı kale için transfer arayışında olan Denizlispor'un Kayserispor'da küme düşme acısı yaşayan Rumen file bekçisi Silviu Lung'u gündeme aldığı öğrenildi.
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