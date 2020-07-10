10 Temmuz 2020, Cuma

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Denizlispor'da Ben Youssef takımdan ayrıldı

Ben Youssef takımdan ayrıldı
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Giriş Tarihi: 10.07.2020

ekiplerinden 'da ara döneminden 'dan kiralanan savunma oyuncusu Syam Ben takımdan ayrıldı.

'de corona virüsü salgını arasından sonra sıkıntılı günler geçiren 'da stoper Syam Ben de takımdan ayrıldı. Yeşil-siyahlı ekibin devre arası döneminde 'dan yarım sezonluğuna kadrosuna kattığı Ben Youssef, sözleşmesinin sona erdiğini ileri sürerek kenti terketti. Denizlispor yönetiminin, 'nın sezon sonu bitecek futbolcu sözleşmelerinin ligler tamamlanana kadar geçerli sayılacağı kararına istinaden oyuncunun katılmadığı antrenmanları noter huzurunda tespit ettiirdiği ve gerekli hukuki işlemleri başlatacağı belirtildi. Denizlispor'da pandemi döneminde daha önce 2 as futbolcu daha takımdan ayrılmıştı. Yeşil-siyahlılarda bu sezon ilk olarak alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle Polonyalı kaleci Adam Stackhowiak pandemi döneminde sözleşmesini tek taraflı feshetti. Ege ekibinin Gambiyalı sol kanat oyuncusu Madou Barrow ise corona virüsü pandemisi nedeniyle liglere verilen arada izinsiz olarak ülkesine gidip takımdan ayrıldı. Yeşil-siyahlı ekip Ben Youssef'in kentten ayrılmasıyla birlikte güç kaybetmeye devam etti.

KURTULUŞ SAVAŞI VERECEK
Corona virüsü salgını arası bittikten sonra oynadığı 5 maçta 1 beraberlik, 4 yenilgiyle yalnız 1 puanı hanesine yazdırabilen Denizlispor, kalan 3 maçta kurtuluş mücadelesi verecek. Geçen sezon 9 yıl sonra Süper Lig'e dönerek Başkan Ali Çetin tarafından hedefi ilk 5 olarak belirlenen Denizlispor, son 3 haftaya sondan 5'inci sırada girdi. Ligde 32 puanda çakılı kalan yeşil-siyahlı ekibin düşme hattıyla arasında ve 'un son maçlarını kazanmasıyla yalnız 1 puan kaldı. Ege ekibi son 3 haftada kurtuluş için ecel terleri dökecek. Yeşil-siyahlılar, , ve Ankaragücü ile final niteliğinde 3 karşılaşmaya çıkacak. Denizlispor, 9 yıl hasretini çektiği ligde kalmak adına kendi kaderini belirleyecek.

Denizlispor'da kabus sürüyor haberin devamı



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