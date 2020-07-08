Denizlispor'da kabus sürüyor
Geçtiğimiz günlerde teknik direktör Bülent Uygun ile yollarını ayıran Yukatel Denizlispor'da kötü gidişat devan ediyor. Corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen ardından 5 maça çıkan Denizli ekibi, 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.
Süper Lig'in 31'inci haftasında lider Medipol Başakşehir'e deplasmanda 2-0 mağlup olan Yukatel Denizlispor, kötü gidişini durduramadı. Koronavirüs salgınına alınan önlemler nedeniyle sezona verilen aranın ardından 5 maça çıkan yeşil-siyahlılar, 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik elde ederek bitime 3 hafta kala iyice düşme korkusu yaşamaya başladı. Önceki hafta teknik direktör Bülent Uygun'la da yollarını ayıran Ege ekibinin tehlike bölgesiyle arasında sadece 3 puan fark kaldı.
Son olarak 14 Mart'ta evinde Gençlerbirliği'ni tek golle geçen Denizlispor, Demir Grup Sivasspor ve Gaziantep FK'ya 1-0, Beşiktaş'a 5-1, Medipol Başakşehir'e de 2-0 yenilip Çaykur Rizespor'la 2-2 berabere kaldı. Bülent Uygun'un yerine kalan 4 karşılaşmada antrenörlükten takımın başına getirilen Levent Kartop da ilk maçında kötü gidişata çare olamadı. Denizlispor'la ilk sınavına çıkan teknik sorumlu Levent Kartop, Başakşehir'e karşı iyi mücadele ettiklerini söyledi.
Girdikleri pozisyonları değerlendiremediklerini anlatan Kartop, "Mağlup olduğumuz için çok üzgünüz. Pozisyonlarımız da vardı, öne de geçebilirdik. Buradan puan ya da puanlar alabilirdik. Bize güvenenlerden özür diliyoruz. Takımı Süper Lig'de tutarak bize güvenenleri mahcup etmeyeceğiz" dedi. Denizlispor kalan 3 maçta Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor (D) ve Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek.
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