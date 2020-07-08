08 Temmuz 2020, Çarşamba

DENİZLİSPOR

Denizlispor'da kabus sürüyor

Denizlispor'da kabus sürüyor
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Giriş Tarihi: 08.07.2020

Geçtiğimiz günlerde ile yollarını ayıran 'da kötü gidişat devan ediyor. Corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen ardından 5 maça çıkan Denizli ekibi, 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.

'in 31'inci haftasında lider 'e deplasmanda 2-0 mağlup olan , kötü gidişini durduramadı. Koronavirüs salgınına alınan önlemler nedeniyle sezona verilen aranın ardından 5 maça çıkan yeşil-siyahlılar, 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik elde ederek bitime 3 hafta kala iyice düşme korkusu yaşamaya başladı. Önceki hafta 'la da yollarını ayıran Ege ekibinin tehlike bölgesiyle arasında sadece 3 puan fark kaldı.

Son olarak 14 Mart'ta evinde 'ni tek golle geçen Denizlispor, Demir Grup Sivasspor ve FK'ya 1-0, 'a 5-1, Medipol 'e de 2-0 yenilip 'la 2-2 berabere kaldı. Bülent Uygun'un yerine kalan 4 karşılaşmada antrenörlükten takımın başına getirilen da ilk maçında kötü gidişata çare olamadı. Denizlispor'la ilk sınavına çıkan teknik sorumlu Levent Kartop, Başakşehir'e karşı iyi mücadele ettiklerini söyledi.

Girdikleri pozisyonları değerlendiremediklerini anlatan Kartop, "Mağlup olduğumuz için çok üzgünüz. Pozisyonlarımız da vardı, öne de geçebilirdik. Buradan puan ya da puanlar alabilirdik. Bize güvenenlerden özür diliyoruz. Takımı Süper Lig'de tutarak bize güvenenleri mahcup etmeyeceğiz" dedi. Denizlispor kalan 3 maçta , Aytemiz Alanyaspor (D) ve Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek.

Süper Lig ekibinde flaş ayrılık! haberin devamı



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