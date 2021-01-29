29 Ocak 2021, Cuma

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Denizlispor Ayman Ben Mohamed'i kiraladı!

Denizlispor'dan forvete takviye!
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Giriş Tarihi: 29.01.2021

ekiplerinden Yukatel , 'den Ayman Ben Mohamed'i sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.

ara transfer dönemi içerisinde birçok oyuncu ile anlaşma sağlarken bir oyuncuyu daha kadrosuna dahil etti. 26 yaşındaki savunma oyuncusu Ayman Ben Mohamed'in kiralık olarak Denizlispor'da forma giyeceği açıklandı.

Denizlispor Kulübü tarafından yapılan resmi açıklama ise şöyle:

"Kulübümüz, 26 yaşındaki savunma oyuncusu Ayman Ben Mohamed'in sezon sonuna kadar geçici transferi konusunda AC ile anlaşmaya varmıştır. Ayman Ben Mohamed'e hoş geldin diyor, yeşil-siyah formamız altında başarılar diliyoruz."

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