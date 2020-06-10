Denizlispor’dan Sneijder atağı

Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, dün Galatasaray'ın eski yıldızı Wesley Sneider ile ilgili flaş bir açıklama yaptı.

Uygun, Al Gharafa'yı çalıştırdığı dönemden öğrencisi Sneijder'in antrenörlük eğitimi aldığını belirtip, "Katar'da birlikte çalıştık. Ona ekibimde her zaman yer var. Bu konuyla ilgili Sneijder'le görüşüyoruz" dedi.

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