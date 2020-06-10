10 Haziran 2020, Çarşamba

DENİZLİSPOR

Denizlispor’dan Sneijder atağı

Denizlispor’dan Sneijder atağı
DENİZLİSPOR
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Giriş Tarihi: 10.06.2020

Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, dün Galatasaray'ın eski yıldızı Wesley Sneider ile ilgili flaş bir açıklama yaptı.

Uygun, Al Gharafa'yı çalıştırdığı dönemden öğrencisi 'in antrenörlük eğitimi aldığını belirtip, "Katar'da birlikte çalıştık. Ona ekibimde her zaman yer var. Bu konuyla ilgili Sneijder'le görüşüyoruz" dedi.

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