Denizlispor'da transfer hedefi Silviu Lung!
Süper Lig ekibi Denizlispor, Polonyalı kaleci Stachowiak ile yolları ayırdı. Stachowiak’ın transferde yeni hedef Kayserispor’lu file bekçisi Lung oldu. Bu sezon gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan Lung, gelecek sezon Denizlispor'a geçiş yapabilir.
Denizlispor bu sezon düşme hattından uzaklaştı. Horozlar gelecek sezonun planlarını şimdiden yapmaya başladı. Yeni Asır'ın haberine göre, Denizlispor yönetimi önceliği kaleci transferinde görüyor. Polonyalı kaleci Adam Stachowiak'ın alacaklarını gerekçe göstererek takımdan ayrılmasının ardından kaleci arayışlarına hız veren yönetim son olarak Süper Lig'de son sırada yer alan Kayserispor'un yıldızı Silviu Lung'u gündemine aldı.
LUNG LİSTEDE İLK SIRADA
Kaleci transferinde Hollanda ekibi Heerenveen'de görev yapan Polonyalı Filip Bandarek'i de listesinde ekleyen Denizlispor, Lung'u Süper Lig deneyimi nedeniyle ilk sıraya yerleştirdi. 31 yaşındaki file bekçisinin Kayserispor'la olan sözleşmesinin bitecek olması nedeniyle yönetim transfere sıcak bakıyor.
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