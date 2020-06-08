08 Haziran 2020, Pazartesi

DENİZLİSPOR

Denizlispor'da transfer hedefi Silviu Lung!

Denizlispor'da transfer hedefi Silviu Lung!
DENİZLİSPOR
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Giriş Tarihi: 08.06.2020

ekibi , Polonyalı kaleci Stachowiak ile yolları ayırdı. Stachowiak’ın transferde yeni hedef ’lu file bekçisi Lung oldu. Bu sezon gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan Lung, gelecek sezon Denizlispor'a geçiş yapabilir.

bu sezon düşme hattından uzaklaştı. Horozlar gelecek sezonun planlarını şimdiden yapmaya başladı. Yeni Asır'ın haberine göre, Denizlispor yönetimi önceliği kaleci transferinde görüyor. Polonyalı kaleci Adam Stachowiak'ın alacaklarını gerekçe göstererek takımdan ayrılmasının ardından kaleci arayışlarına hız veren yönetim son olarak 'de son sırada yer alan 'un yıldızı 'u gündemine aldı.

LUNG LİSTEDE İLK SIRADA

Kaleci transferinde Hollanda ekibi Heerenveen'de görev yapan Polonyalı Filip Bandarek'i de listesinde ekleyen Denizlispor, Lung'u Süper Lig deneyimi nedeniyle ilk sıraya yerleştirdi. 31 yaşındaki file bekçisinin Kayserispor'la olan sözleşmesinin bitecek olması nedeniyle yönetim transfere sıcak bakıyor.

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